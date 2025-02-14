пєсков назвав удар російського дрона по ЧАЕС "підтасовкою"
Київ • УНН
Пєсков назвав удар російського дрона по ЧАЕС "підтасовкою" та "провокацією", заперечуючи причетність рф. МАГАТЕ підтвердило атаку та виявило двигун російського дрона на місці вибуху.
прессекретар президента рф дмитро пєсков відкинув звинувачення в ударі по Чорнобильській АЕС, назвавши їх "провокацією" та "підтасовкою". Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає УНН.
Не може бути й мови, щоб завдавалися удари по будь-яких об’єктах атомної інфраструктури, інфраструктури ядерної енергетики. Тому будь-які твердження, що це було так, не відповідають дійсності,
Він звинуватив Україну у "провокації" та "підтасовці".
Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко опублікував фото двигуна від російського дрона, який вдарив по Чорнобильській АЕС та відреагував на слова пєскова.
пєсков - звичайний дурень, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все,
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У ніч із 13 на 14 лютого експерти МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС почули вибух, який стався на новій споруді, що захищає пошкоджений 4-й реактор. Це призвело до пожежі. Ознак пошкодження оболонки реактора немає, а рівень радіації всередині та зовні станції залишається в межах норми, повідомили у МАГАТЕ.
Пізніше у відомстві підтвердили, що удар по саркофагу Чорнобильської АЕС було завдано російським дроном, двигун якого виявили на місці події.
Нагадаємо
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко оприлюднили наслідки влучання російського дрона на Чорнобильській АЕС.
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук заявила, що удар несе реальну загрозу радіаційному забрудненню, наслідки якого є непередбачуваними.