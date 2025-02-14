пєсков назвав удар російського дрона по ЧАЕС "підтасовкою"

прессекретар президента рф дмитро пєсков відкинув звинувачення в ударі по Чорнобильській АЕС, назвавши їх "провокацією" та "підтасовкою". Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає УНН.



Не може бути й мови, щоб завдавалися удари по будь-яких об’єктах атомної інфраструктури, інфраструктури ядерної енергетики. Тому будь-які твердження, що це було так, не відповідають дійсності,

Він звинуватив Україну у "провокації" та "підтасовці".

Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко опублікував фото двигуна від російського дрона, який вдарив по Чорнобильській АЕС та відреагував на слова пєскова.

пєсков - звичайний дурень, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все,