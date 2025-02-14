песков назвал удар российского дрона по ЧАЭС "подтасовкой"
Киев • УНН
песков назвал удар российского дрона по ЧАЭС "подтасовкой" и "провокацией", отрицая причастность рф. МАГАТЭ подтвердило атаку и обнаружило двигатель российского дрона на месте взрыва.
пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отверг обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС, назвав их "провокацией" и "подтасовкой". Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает УНН.
Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-либо объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности,
Он обвинил Украину в "провокации" и "подтасовке".
В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко опубликовал фото двигателя от российского дрона, который ударил по Чернобыльской АЭС и отреагировал на слова Пескова.
песков - обычный дурак, который сейчас в собственном вранье максимально комичен, когда отрицает все,
Ранее
В ночь с 13 на 14 февраля эксперты МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС услышали взрыв, который произошел на новом сооружении, защищающем поврежденный 4-й реактор. Это привело к пожару. Признаков повреждения оболочки реактора нет, а уровень радиации внутри и снаружи станции остается в пределах нормы, сообщили в МАГАТЭ.
Позже в ведомстве подтвердили, что удар по саркофагу Чернобыльской АЭС был нанесен российским дроном, двигатель которого обнаружили на месте происшествия.
Напомним
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко обнародовали последствия попадания российского дрона на Чернобыльской АЭС.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук заявила, что удар несет реальную угрозу радиационному загрязнению, последствия которого являются непредсказуемыми.