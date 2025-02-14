Міндовкілля про атаку рф по ЧАЕС: арка зазнала значних пошкоджень

Удар по захисній споруді четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС несе реальну загрозу радіаційному забрудненню, наслідки якого є непередбачуваними. Арка зазнала значних пошкоджень. Наразі радіаційний фон в межах норми та перебуває під постійним контролем.

Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук у Фейсбук, передає УНН.

росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною "Укриття" зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Внаслідок атаки арка зазнала значних пошкоджень. Удар по захисній споруді четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС несе реальну загрозу радіаційному забрудненню, наслідки якого є непередбачуваними - написала Гринчук.

Вона нагадала, що будівництво нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС було завершено у 2016 році. Для цього свої зусилля разом з Україною об'єднали 45 країн-донорів, які зібрали більше 1,6 мільярда євро. До роботи над проєктом було залучено 10 тисяч працівників із 40 країн світу.

Наразі радіаційний фон в межах норми та перебуває під постійним контролем автоматизованої системи на 39 пунктах - повідомила Гринчук.

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Вона наголосила, що це не перший злочин росії, скоєний у Зоні відчуження. На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили Чорнобильську АЕС.

Понад місяць окупанти утримували персонал станції в заручниках, порушуючи всі можливі норми ядерної безпеки та створюючи ризик нової Чорнобильської катастрофи. Розграбували наукові та дослідницькі об’єкти, викравши обладнання, що використовувалося для моніторингу радіаційного фону.

Протягом війни росія систематично наражає на небезпеку ядерні об’єкти. Запуск крилатих і дронів, що пролітають на критично низьких висотах над атомними станціями, а також об’єктами у Зоні відчуження, став для окупантів нормою. Кожен такий випадок створює колосальні ризики. Ядерний шантаж з боку росії не припиняється, адже досі залишається окупованою Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі - написала Гринчук.

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Гринчук наголосила, що російські загарбники систематично порушують принципи ядерної безпеки, що загрожує не лише Україні, а й усьому світу.

Вона підкреслила, що сьогоднішня атака на ЧАЕС – є безпрецедентним злочином та черговим підтвердженням того, що росія веде війну не лише проти України, а й проти глобальної безпеки.

Цілеспрямовані удари по ядерних об'єктах є грубим порушенням міжнародного права та можуть мати катастрофічні наслідки для мільйонів людей.

Закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для запобігання подальшим атакам на ядерну інфраструктуру. Дії росії ставлять під загрозу не лише Україну, а й всю Європу - написала Гринчук.

Доповнення

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

Також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.