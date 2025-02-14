Минэкологии об атаке рф по ЧАЭС: арка получила значительные повреждения
Киев • УНН
В результате атаки российского дрона арка над четвертым энергоблоком ЧАЭС получила значительные повреждения. Радиационный фон остается в норме, но существуют риски загрязнения.
Удар по защитному сооружению четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС несет реальную угрозу радиационному загрязнению, последствия которого являются непредсказуемыми. Арка получила значительные повреждения. Сейчас радиационный фон в пределах нормы и находится под постоянным контролем.
Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в Фейсбук, передает УНН.
россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью «Укрытие» разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате атаки арка получила значительные повреждения. Удар по защитному сооружению четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС несет реальную угрозу радиационному загрязнению, последствия которого являются непредсказуемыми
Она напомнила, что строительство нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 миллиарда евро. К работе над проектом было привлечено 10 тысяч работников из 40 стран мира.
Сейчас радиационный фон в пределах нормы и находится под постоянным контролем автоматизированной системы на 39 пунктах
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Она подчеркнула, что это не первое преступление России, совершенное в Зоне отчуждения. В начале полномасштабного вторжения россияне захватили Чернобыльскую АЭС.
Более месяца оккупанты удерживали персонал станции в заложниках, нарушая все возможные нормы ядерной безопасности и создавая риск новой Чернобыльской катастрофы. Разграбили научные и исследовательские объекты, похитив оборудование, которое использовалось для мониторинга радиационного фона.
В течение войны россия систематически подвергает опасности ядерные объекты. Запуск крылатых и дронов, пролетающих на критически низких высотах над атомными станциями, а также объектами в Зоне отчуждения, стал для оккупантов нормой. Каждый такой случай создает колоссальные риски. Ядерный шантаж со стороны России не прекращается, ведь до сих пор остается оккупированной Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе
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Гринчук отметила, что российские захватчики систематически нарушают принципы ядерной безопасности, что угрожает не только Украине, но и всему миру.
Она подчеркнула, что сегодняшняя атака на ЧАЭС - является беспрецедентным преступлением и очередным подтверждением того, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против глобальной безопасности.
Целенаправленные удары по ядерным объектам являются грубым нарушением международного права и могут иметь катастрофические последствия для миллионов людей.
Призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения дальнейших атак на ядерную инфраструктуру. Действия России ставят под угрозу не только Украину, но и всю Европу
Дополнение
14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился,но повреждения укрытия оцениваются как существенные.
Также в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4.