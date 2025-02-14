Минэкологии об атаке рф по ЧАЭС: арка получила значительные повреждения

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В результате атаки российского дрона арка над четвертым энергоблоком ЧАЭС получила значительные повреждения. Радиационный фон остается в норме, но существуют риски загрязнения.

Удар по защитному сооружению четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС несет реальную угрозу радиационному загрязнению, последствия которого являются непредсказуемыми. Арка получила значительные повреждения. Сейчас радиационный фон в пределах нормы и находится под постоянным контролем.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в Фейсбук, передает УНН.

россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью «Укрытие» разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате атаки арка получила значительные повреждения. Удар по защитному сооружению четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС несет реальную угрозу радиационному загрязнению, последствия которого являются непредсказуемыми

- написала Гринчук.

Она напомнила, что строительство нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС было завершено в 2016 году. Для этого свои усилия вместе с Украиной объединили 45 стран-доноров, которые собрали более 1,6 миллиарда евро. К работе над проектом было привлечено 10 тысяч работников из 40 стран мира.

Сейчас радиационный фон в пределах нормы и находится под постоянным контролем автоматизированной системы на 39 пунктах

- сообщила Гринчук.

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Она подчеркнула, что это не первое преступление России, совершенное в Зоне отчуждения. В начале полномасштабного вторжения россияне захватили Чернобыльскую АЭС.

Более месяца оккупанты удерживали персонал станции в заложниках, нарушая все возможные нормы ядерной безопасности и создавая риск новой Чернобыльской катастрофы. Разграбили научные и исследовательские объекты, похитив оборудование, которое использовалось для мониторинга радиационного фона.

В течение войны россия систематически подвергает опасности ядерные объекты. Запуск крылатых и дронов, пролетающих на критически низких высотах над атомными станциями, а также объектами в Зоне отчуждения, стал для оккупантов нормой. Каждый такой случай создает колоссальные риски. Ядерный шантаж со стороны России не прекращается, ведь до сих пор остается оккупированной Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе

- написала Гринчук.

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Гринчук отметила, что российские захватчики систематически нарушают принципы ядерной безопасности, что угрожает не только Украине, но и всему миру.

Она подчеркнула, что сегодняшняя атака на ЧАЭС - является беспрецедентным преступлением и очередным подтверждением того, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против глобальной безопасности.

Целенаправленные удары по ядерным объектам являются грубым нарушением международного права и могут иметь катастрофические последствия для миллионов людей.

Призываем международное сообщество принять решительные меры для предотвращения дальнейших атак на ядерную инфраструктуру. Действия России ставят под угрозу не только Украину, но и всю Европу

- написала Гринчук.

Дополнение

14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС, пожар потушили, радиационный фон не изменился,но повреждения укрытия оцениваются как существенные.

Также в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что на Чернобыльской АЭС в ночь 14 февраля прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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