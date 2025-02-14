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российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
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российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Не "обеспокоены", а действительно злые": в ОП раскрыли реакцию мировых лидеров в Мюнхене из-за удара рф по ЧАЭС

Киев  •  УНН

 • 12443 просмотра

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Андрей Ермак сообщил об атаке российского дрона на ЧАЭС и постоянных полетах через Чернобыльскую зону. На конференции в Мюнхене мировые лидеры выразили гнев относительно действий россии против объекта, в ликвидацию которого инвестировал весь мир.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности мировые лидеры выразили гнев после появления информации об ударе рф по ЧАЭС, и об инциденте предоставят "много информации" американским партнерам, пишет УНН.

"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС, о том как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут", - написал Ермак в Telegram.

Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые

- отметил руководитель ОП.

Ведь, по его словам, "в 80-х годах кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых". "Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - указал Ермак.

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский14.02.25, 09:18 • 51281 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
myunkhenМюнхен
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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