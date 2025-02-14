"Не "обеспокоены", а действительно злые": в ОП раскрыли реакцию мировых лидеров в Мюнхене из-за удара рф по ЧАЭС

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что на Мюнхенской конференции по безопасности мировые лидеры выразили гнев после появления информации об ударе рф по ЧАЭС, и об инциденте предоставят "много информации" американским партнерам, пишет УНН.

"Много информации сегодня дадим нашим американским партнерам об ударе россии по ЧАЭС, о том как они запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности, которую они несут", - написал Ермак в Telegram.

Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые - отметил руководитель ОП.

Ведь, по его словам, "в 80-х годах кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых". "Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", - указал Ермак.

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский