"Не "занепокоєні", а справді злі": в ОП розкрили реакцію світових лідерів у Мюнхені через удар рф по ЧАЕС
Київ • УНН
Андрій Єрмак повідомив про атаку російського дрона на ЧАЕС та постійні польоти через Чорнобильську зону. На конференції в Мюнхені світові лідери висловили гнів щодо дій росії проти об'єкта, в ліквідацію якого інвестував весь світ.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що на Мюнхенській конференції з безпеки світові лідери висловили гнів після появи інформації про удар росії по ЧАЕС, і про інцидент нададуть "багато інформації" американським партнерам, пише УНН.
"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть", - написав Єрмак у Telegram.
Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі
Адже, з його слів, "у 80-х роках кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених". "Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", - вказав Єрмак.
російський дрон влучив у захисне укриття на ЧАЕС, укриття було пошкоджене - Зеленський14.02.25, 09:18 • 123987 переглядiв