"Не "занепокоєні", а справді злі": в ОП розкрили реакцію світових лідерів у Мюнхені через удар рф по ЧАЕС

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що на Мюнхенській конференції з безпеки світові лідери висловили гнів після появи інформації про удар росії по ЧАЕС, і про інцидент нададуть "багато інформації" американським партнерам, пише УНН.

"Багато інформації сьогодні дамо нашим американським партнерам про удар росії по ЧАЕС, про те як вони запускають постійно дрони через Чорнобильську зону, про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть", - написав Єрмак у Telegram.

Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі