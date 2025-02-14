Удар по ЧАЭС не несет радиационной угрозы - Центр исследований энергетики

Удар российского дрона по Чернобыльской АЭС вызвал частичное разрушение объекта, однако радиационной угрозы пока нет. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

На данный момент есть объективная информация и видеофиксация того, что произошло. Фактически есть разрушение действительно частично объекта. Оно не несет за собой никаких радиационных опасностей. Конечно, там будет довольно большая работа для того, чтобы восстановить саркофаг, но с точки зрения радиационной опасности, то здесь нет угроз - отметил Харченко.

Предыстория

В ночь с 13 на 14 февраля эксперты МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС зафиксировали взрыв на новом сооружении, защищающем поврежденный 4-й реактор. Взрыв привел к пожару, однако оболочка реактора не пострадала, а уровень радиации остался в пределах нормы, сообщили в МАГАТЭ.

Позже в ведомстве подтвердили, что удар был нанесен российским дроном, двигатель которого нашли на месте происшествия.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко обнародовали последствия атаки, а министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук заявила о реальной угрозе радиационного загрязнения, последствия которого могут быть непредсказуемыми.



В то же время пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отверг обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС, назвав их «провокацией» и «подтасовкой».