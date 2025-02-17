Сумма прямых убытков инфраструктуре Украины из-за действий оккупантов выросли до $170 млрд
Киев • УНН
В результате российского вторжения прямые убытки инфраструктуры Украины выросли на $12,6 млрд и достигли $170 млрд. Наибольшие потери понесли жилой фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) и энергетика ($14,6 млрд).
Жилой фонд, транспортная инфраструктура и энергетика - отрасли, которые пострадали больше всего. Передает УНН со ссылкой на Kyiv School of Economics.
Детали
Общая сумма прямых убытков, нанесенных инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд.
Согласно новым расчетам сделан вывод, что общая сумма разрушений, в результате российских атак, выросла на $12,6 млрд.
Жилой фонд, транспортная инфраструктура и энергетика понесли наибольшие потери.
- Жилой сектор
Прямые убытки оцениваются в $60 млрд. По состоянию на ноябрь 2024 года повреждено или разрушено 236 тысяч жилых зданий, из которых 209 тысяч - частные дома, 27 тысяч - многоквартирные, а еще 600 - общежития. В региональном разрезе наибольшим разрушениям подверглись Донецкая, Харьковская, Луганская, Киевская, Черниговская и Херсонская области.
- Транспортная инфраструктура
Потери - $38,5 млрд. Повреждено и разрушено более 26 тысяч километров автомобильных дорог, что оценивается в $28,3 млрд. Потери железнодорожного транспорта составляют $4,3 млрд, инфраструктуры портов - $0,85 млрд, авиационной отрасли - $2 млрд. Прямые потери частного легкового транспорта оцениваются в $2,2 млрд - уничтожено или повреждено 260 тысяч автомобилей.
- Энергетический сектор Украины
Сектор потерял $14,6 млрд. В результате атак были полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС, повреждены или разрушены значительные другие генерирующие мощности, а также высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.
- Промышленность, строительство и сектор услуг понесли убытки на $14,4 млрд.
Предприятия потеряли оборудование, производственные площади и логистические мощности. По состоянию на ноябрь 2024 года разрушено или серьезно повреждено почти полтысячи крупных и средних частных, а также государственных предприятий.
- Агропромышленный комплекс
Убытки составляют $10,3 млрд. Потеряно более 130 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, уничтожено или повреждено 4 миллиона тонн зернохранилищ и 16 тысяч гектаров многолетних культур.
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Значительные потери понес и лесной фонд - из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 тысяч гектаров лесов, потери оцениваются в $4,5 млрд.
- Потери образовательной инфраструктуры оцениваются в $7,3 млрд.
За период полномасштабного вторжения повреждены или разрушены более 4 тысяч учебных заведений, в том числе 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов.
- Здравоохранение потеряло $4,3 млрд.
Под удары попали больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения. Всего повреждены 1 554 медицинских объекта, в том числе 515 больниц и 465 амбулаторий.
- Культурное наследие, спортивные и туристические объекты подверглись разрушениям на сумму $4 млрд
Пострадали 3 921 объект культуры, 399 религиозных сооружений, 343 спортивных комплекса.
- Сектор жилищно-коммунального хозяйства
Потери на уровне $3,5 млрд. Значительным разрушениям подверглись 925 котельных, 214 центральных тепловых пунктов, более 354 км теплосетей.
- Цифровая инфраструктура и телекоммуникационный сектор понесли прямые убытки на $1,2 млрд.
Повреждены интернет-сети, мобильные радиосети и магистральные линии связи. На деоккупированных территориях разрушение сетей иногда достигало 100%, уничтожены тысячи базовых станций мобильной связи.
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