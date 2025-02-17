Сумма прямых убытков инфраструктуре Украины из-за действий оккупантов выросли до $170 млрд

ukenru
Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 44720 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
07:05 • 103834 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 124315 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 181925 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 164410 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 163235 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 152065 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194646 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 309038 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 176268 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

В рф заявили, что любые соглашения, достигнутые с Украиной в будущем являются недействительными - ISW

17 февраля, 03:56 • 117100 просмотра
День спонтанного проявления доброты: что еще можно отметить 17 февраля

День спонтанного проявления доброты: что еще можно отметить 17 февраля

17 февраля, 04:03 • 79790 просмотра
В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

17 февраля, 05:10 • 101141 просмотра
На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

17 февраля, 06:26 • 46363 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 102960 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 102960 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 152133 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 189462 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 309046 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 239241 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 17517 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 23446 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 106013 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 181942 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 134270 просмотра
Актуальное
Сумма прямых убытков инфраструктуре Украины из-за действий оккупантов выросли до $170 млрд

Сумма прямых убытков инфраструктуре Украины из-за действий оккупантов выросли до $170 млрд

Киев  •  УНН

 • 8328 просмотра

Read in English

В результате российского вторжения прямые убытки инфраструктуры Украины выросли на $12,6 млрд и достигли $170 млрд. Наибольшие потери понесли жилой фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) и энергетика ($14,6 млрд).

Жилой фонд, транспортная инфраструктура и энергетика - отрасли, которые пострадали больше всего. Передает УНН со ссылкой на Kyiv School of Economics.

Детали

Общая сумма прямых убытков, нанесенных инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд. 

Согласно новым расчетам сделан вывод, что общая сумма разрушений, в результате российских атак, выросла на $12,6 млрд.

Жилой фонд, транспортная инфраструктура и энергетика понесли наибольшие потери. 

  • Жилой сектор

Прямые убытки оцениваются в $60 млрд. По состоянию на ноябрь 2024 года повреждено или разрушено 236 тысяч жилых зданий, из которых 209 тысяч - частные дома, 27 тысяч - многоквартирные, а еще 600 - общежития. В региональном разрезе наибольшим разрушениям подверглись Донецкая, Харьковская, Луганская, Киевская, Черниговская и Херсонская области.

  • Транспортная инфраструктура

Потери - $38,5 млрд. Повреждено и разрушено более 26 тысяч километров автомобильных дорог, что оценивается в $28,3 млрд. Потери железнодорожного транспорта составляют $4,3 млрд, инфраструктуры портов - $0,85 млрд, авиационной отрасли - $2 млрд. Прямые потери частного легкового транспорта оцениваются в $2,2 млрд - уничтожено или повреждено 260 тысяч автомобилей.

  • Энергетический сектор Украины

Сектор потерял $14,6 млрд. В результате атак были полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС, повреждены или разрушены значительные другие генерирующие мощности, а также высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

  • Промышленность, строительство и сектор услуг понесли убытки на $14,4 млрд.

Предприятия потеряли оборудование, производственные площади и логистические мощности. По состоянию на ноябрь 2024 года разрушено или серьезно повреждено почти полтысячи крупных и средних частных, а также государственных предприятий.

  • Агропромышленный комплекс

Убытки составляют $10,3 млрд. Потеряно более 130 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, уничтожено или повреждено 4 миллиона тонн зернохранилищ и 16 тысяч гектаров многолетних культур.

ЮНЕСКО осудило удар россии по объектам культурного наследия в Одессе 14 ноября07.02.25, 13:41 • 28960 просмотров

Значительные потери понес и лесной фонд - из-за боевых действий и пожаров повреждено 298 тысяч гектаров лесов, потери оцениваются в $4,5 млрд.

  • Потери образовательной инфраструктуры оцениваются в $7,3 млрд.

За период полномасштабного вторжения повреждены или разрушены более 4 тысяч учебных заведений, в том числе 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов.

  • Здравоохранение потеряло $4,3 млрд.

Под удары попали больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения. Всего повреждены 1 554 медицинских объекта, в том числе 515 больниц и 465 амбулаторий.

  • Культурное наследие, спортивные и туристические объекты подверглись разрушениям на сумму $4 млрд

Пострадали 3 921 объект культуры, 399 религиозных сооружений, 343 спортивных комплекса.

  • Сектор жилищно-коммунального хозяйства

Потери на уровне $3,5 млрд. Значительным разрушениям подверглись 925 котельных, 214 центральных тепловых пунктов, более 354 км теплосетей.

  • Цифровая инфраструктура и телекоммуникационный сектор понесли прямые убытки на $1,2 млрд.

Повреждены интернет-сети, мобильные радиосети и магистральные линии связи. На деоккупированных территориях разрушение сетей иногда достигало 100%, уничтожены тысячи базовых станций мобильной связи.

Удар по ЧАЭС не несет радиационной угрозы - Центр исследований энергетики14.02.25, 14:24 • 34526 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономика
yuneskoЮНЕСКО
kievskaya-shkola-ekonomikiКиевская школа экономики
ukrainaУкраина
kakhovskaya-plotinaКаховская плотина
donetskДонецк
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы