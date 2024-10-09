Руйнування Каховської ГЕС: Україна розраховує на допомогу Нідерландів у підготовці майстер-плану водної інфраструктури громад
Київ • УНН
Україна зацікавлена у досвіді Нідерландів щодо містопланування та розвитку водної інфраструктури. Олексій Кулеба обговорив це питання з представницею Нідерландів, подякувавши за підтримку України.
Україна зацікавлена залучити всесвітньо визнаний досвід Нідерландів у містоплануванні та розвитку водної інфраструктури громад. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба на зустрічі з Ерікою Схаутен, Спеціальною представницею Нідерландів у справах України, передає УНН із посиланням на відомство.
У відомстві зауважили, що Україна розраховує на допомогу в підготовці майстер-плану водної інфраструктури громад, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС.
Міністр подякував представниці Нідерландів за потужну військову, гуманітарну підтримку, дієву участь у відновленні та посиленні енергетичної безпеки.
Практичний приклад — надані когенераційні установки для українських міст Харків, Ладижин, Добротвір, Запоріжжя, Кривий Ріг.