Разрушение Каховской ГЭС: Украина рассчитывает на помощь Нидерландов в подготовке мастер-плана водной инфраструктуры громад

Украина заинтересована привлечь всемирно признанный опыт Нидерландов в градопланировании и развитии водной инфраструктуры общин. Об этом заявил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба на встрече с Эрикой Схаутен, Специальным представителем Нидерландов по делам Украины, передает УНН со ссылкой на ведомство.

В ведомстве отметили, что Украина рассчитывает на помощь в подготовке мастер-плана водной инфраструктуры громад, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС.

Министр поблагодарил представительницу Нидерландов за мощную военную, гуманитарную поддержку, действенное участие в восстановлении и усилении энергетической безопасности.

Практический пример - предоставленные когенерационные установки для украинских городов Харьков, Ладыжин, Добротвор, Запорожье, Кривой Рог.