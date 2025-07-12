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Український МиГ-29 знищив останню переправу росіян на Запоріжжі двома авіабомбами

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Український винищувач МиГ-29 знищив російську переправу в Запорізькій області двома високоточними авіабомбами GBU-62 з комплектом JDAM-ER. Ця переправа була єдиним логістичним шляхом для російського угруповання військ, що наступає в районі Кам'янського.

Український МиГ-29 знищив останню переправу росіян на Запоріжжі двома авіабомбами

Український винищувач МиГ-29 двома ударами високоточних авіабомб знищив російську переправу на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Militarnyi.

Деталі

Зазначається, що удар завдав винищувач МиГ-29, озброєний двома американськими авіабомбами GBU-62, які були оснащені комплектом планування і корекції JDAM-ER.

Такі удари стали можливі внаслідок систематичного знищення російських систем ППО, зокрема ЗРК "Бук", українськими оборонцями

- йдеться у повідомленні.

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На відео зафіксовано, як авіабомби влучають по тимчасовій переправі, наведеної на місці знищеного автомобільного мосту, знищуючи важливий логістичний об’єкт.

Особливість місцевості є такою, що це був єдиний міст на єдиній якісній асфальтованій дорозі, яка забезпечує російське угруповання військ, яке з кінця червня відновило наступ у районі населеного пункту Кам’янське

- пише видання.

Вказується, що за приблизно три тижні боїв російським військам вдалося вибити українські підрозділи з частини позицій за річкою Янчекрак та самим перейти висохлу після підриву Каховської ГЕС водойму і зайняти частину села Кам’янське та зайняти сусідні села Степове та Лобкове.

Довідково

JDAM – це комплекти обладнання коригувати на основі технології GPS, які перетворюють прості вільнопадаючі авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси.

Комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач для підвищення точності, та хвостовий блок, який має кероване оперення. Це дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі. У блоці знаходиться навігаційне та інше обладнання.

У версії ER (Extended Range) додається комплект крил, який дозволяє бомбі планувати до цілі, збільшуючи дальність застосування. При пуску з великої висоти дальність ураження цілей становить до 72,4 кілометра.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
МіГ-29
Запорізька область
Бук (ЗРК)
Каховська гребля
Tesla
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