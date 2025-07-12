Український МиГ-29 знищив останню переправу росіян на Запоріжжі двома авіабомбами

Український винищувач МиГ-29 двома ударами високоточних авіабомб знищив російську переправу на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє УНН із посиланням на Militarnyi.

Зазначається, що удар завдав винищувач МиГ-29, озброєний двома американськими авіабомбами GBU-62, які були оснащені комплектом планування і корекції JDAM-ER.

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На відео зафіксовано, як авіабомби влучають по тимчасовій переправі, наведеної на місці знищеного автомобільного мосту, знищуючи важливий логістичний об’єкт.

Особливість місцевості є такою, що це був єдиний міст на єдиній якісній асфальтованій дорозі, яка забезпечує російське угруповання військ, яке з кінця червня відновило наступ у районі населеного пункту Кам’янське