Украинский МиГ-29 уничтожил последнюю переправу россиян в Запорожье двумя авиабомбами

Украинский истребитель МиГ-29 двумя ударами высокоточных авиабомб уничтожил российскую переправу на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Militarnyi.

Отмечается, что удар нанес истребитель МиГ-29, вооруженный двумя американскими авиабомбами GBU-62, которые были оснащены комплектом планирования и коррекции JDAM-ER.

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На видео зафиксировано, как авиабомбы попадают по временной переправе, наведенной на месте уничтоженного автомобильного моста, уничтожая важный логистический объект.

Особенность местности такова, что это был единственный мост на единственной качественной асфальтированной дороге, которая обеспечивает российскую группировку войск, которая с конца июня возобновила наступление в районе населенного пункта Каменское