Украинский МиГ-29 уничтожил последнюю переправу россиян в Запорожье двумя авиабомбами
Киев • УНН
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожил российскую переправу в Запорожской области двумя высокоточными авиабомбами GBU-62 с комплектом JDAM-ER. Эта переправа была единственным логистическим путем для российской группировки войск, наступающей в районе Каменского.
Украинский истребитель МиГ-29 двумя ударами высокоточных авиабомб уничтожил российскую переправу на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Militarnyi.
Детали
Отмечается, что удар нанес истребитель МиГ-29, вооруженный двумя американскими авиабомбами GBU-62, которые были оснащены комплектом планирования и коррекции JDAM-ER.
Такие удары стали возможны вследствие систематического уничтожения российских систем ПВО, в частности ЗРК "Бук", украинскими защитниками
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На видео зафиксировано, как авиабомбы попадают по временной переправе, наведенной на месте уничтоженного автомобильного моста, уничтожая важный логистический объект.
Особенность местности такова, что это был единственный мост на единственной качественной асфальтированной дороге, которая обеспечивает российскую группировку войск, которая с конца июня возобновила наступление в районе населенного пункта Каменское
Указывается, что за примерно три недели боев российским войскам удалось выбить украинские подразделения из части позиций за рекой Янчекрак и самим перейти высохший после подрыва Каховской ГЭС водоем и занять часть села Каменское и занять соседние села Степное и Лобковое.
Справка
JDAM – это комплекты оборудования для корректировки на основе технологии GPS, которые превращают простые свободнопадающие авиабомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы.
Комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник для повышения точности, и хвостовой блок, который имеет управляемое оперение. Это позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели. В блоке находится навигационное и другое оборудование.
В версии ER (Extended Range) добавляется комплект крыльев, который позволяет бомбе планировать к цели, увеличивая дальность применения. При пуске с большой высоты дальность поражения целей составляет до 72,4 километра.
Напомним
3 июня Служба безопасности Украины сообщила, что провела уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост - на этот раз под водой.
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