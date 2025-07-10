ССО уничтожили редкую российскую систему "Земледелие": показали кадры

Силы спецопераций ВСУ ударными дронами уничтожили редкую российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", сообщили в ССО ВСУ в Telegram, пишет УНН.

ССО уничтожили редкую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие" - говорится в сообщении.

Как указано, современную российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие" уничтожили операторы 8 полка Сил специальных операций ВСУ ударными дронами.

"Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили вражескую систему "Земледелие". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цель", - рассказали в ССО.

Как указано, "Земледелие" предназначено для оперативного создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе с готовыми проходами для своих войск.

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