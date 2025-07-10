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ССО знищили рідкісну російську систему "Земледелие": показали кадри

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Оператори 8 полку ССО ЗСУ ударними дронами знищили сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". Ця система призначена для оперативного створення мінних полів на відстані 5-15 км.

ССО знищили рідкісну російську систему "Земледелие": показали кадри

Сили спецоперацій ЗСУ ударними дронами знищили рідкісну російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие", повідомили у ССО ЗСУ у Telegram, пише УНН.

ССО знищили рідкісну інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие"

- ідеться у повідомленні.

Як вказано, сучасну російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие" знищили оператори 8 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами.

"Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили ворожу систему "Земледелие". Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили ціль", - розповіли у ССО.

Як вказано, "Земледелие" призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 км. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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