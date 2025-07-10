Втрати ворога: росіяни за добу втратили майже тисячу солдатів, 11 танків та 6 крилатих ракет

За добу 9 липня російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів, 11 танків та 6 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1030580 (+920) осіб ліквідовано

танків ‒ 11011 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 22972 (+3)

артилерійських систем ‒ 30140 (+38)

РСЗВ ‒ 1437 (+3)

засоби ППО ‒ 1193 (0)

літаків ‒ 421 (0)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 44781 (+324)

крилаті ракети ‒ 3445 (+6)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54656 (+81)

спеціальна техніка ‒ 3929 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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