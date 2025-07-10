Втрати ворога: росіяни за добу втратили майже тисячу солдатів, 11 танків та 6 крилатих ракет
Київ • УНН
За добу 9 липня російські війська втратили 920 солдатів, 11 танків та 6 крилатих ракет. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно становлять 1030580 осіб.
За добу 9 липня російські війська втратили на війні з Україною 920 солдатів, 11 танків та 6 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1030580 (+920) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11011 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 22972 (+3)
- артилерійських систем ‒ 30140 (+38)
- РСЗВ ‒ 1437 (+3)
- засоби ППО ‒ 1193 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 44781 (+324)
- крилаті ракети ‒ 3445 (+6)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54656 (+81)
- спеціальна техніка ‒ 3929 (0)
Дані уточнюються.
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На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
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