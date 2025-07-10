Потери врага: россияне за сутки потеряли почти тысячу солдат, 11 танков и 6 крылатых ракет
Киев • УНН
За сутки 9 июля российские войска потеряли 920 солдат, 11 танков и 6 крылатых ракет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.25 ориентировочно составляют 1030580 человек.
За сутки 9 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 920 солдат, 11 танков и 6 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1030580 (+920) человек ликвидировано
- танков ‒ 11011 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 22972 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 30140 (+38)
- РСЗО ‒ 1437 (+3)
- средства ПВО ‒ 1193 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 44781 (+324)
- крылатые ракеты ‒ 3445 (+6)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54656 (+81)
- специальная техника ‒ 3929 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
Сырский: ВСУ нужно усиление и правильные управленческие решения28.06.25, 21:12 • 6838 просмотров