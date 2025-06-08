росіяни влаштували виставу на честь підірваної ними ж Каховської ГЕС

Окупанти влаштували показові скорботні заходи на честь підірваної ними ж Каховської ГЕС на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Наголошується, що росіяни все використовують як зброю – навіть власноруч підірвану ними дамбу Каховської ГЕС.

На роковини трагедії окупанти влаштували показові скорботні заходи на тимчасово захоплених територіях з пропагандистською метою перекласти провину за руйнацію дамби й трагедію на Україну - інформує Центр нацспротиву.

Зазначається, що ворог цинічно використовує власні злочини для промивання мізків населенню з метою створення подальших злочинів. Зупинити це можливо лише силою.

Доповнення

Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області стався в ніч на 6 червня 2023 року. Це є воєнним злочином і актом екоциду. Внаслідок трагедії у зоні катастрофи опинилося 16 000 людей та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.

В результаті загинуло понад 70 чоловік, ще понад 100 отримали поранення. Тоді загинули не лише люди, а й тварини.

Загальна сума розрахованої шкоди та збитків, завданих територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, водним та земельним ресурсам, за інформацією Міндовкілля станом на травень 2025 року склала майже 78 млрд. гривень.