росіяни влаштували виставу на честь підірваної ними ж Каховської ГЕС
Київ • УНН
Окупанти влаштували показові заходи на честь підриву Каховської ГЕС, намагаючись перекласти провину на Україну. Екоцид призвів до значних жертв та збитків на 78 млрд грн.
Окупанти влаштували показові скорботні заходи на честь підірваної ними ж Каховської ГЕС на тимчасово захоплених територіях.
Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Наголошується, що росіяни все використовують як зброю – навіть власноруч підірвану ними дамбу Каховської ГЕС.
На роковини трагедії окупанти влаштували показові скорботні заходи на тимчасово захоплених територіях з пропагандистською метою перекласти провину за руйнацію дамби й трагедію на Україну
Зазначається, що ворог цинічно використовує власні злочини для промивання мізків населенню з метою створення подальших злочинів. Зупинити це можливо лише силою.
Доповнення
Підрив Каховської ГЕС у Херсонській області стався в ніч на 6 червня 2023 року. Це є воєнним злочином і актом екоциду. Внаслідок трагедії у зоні катастрофи опинилося 16 000 людей та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.
В результаті загинуло понад 70 чоловік, ще понад 100 отримали поранення. Тоді загинули не лише люди, а й тварини.
Загальна сума розрахованої шкоди та збитків, завданих територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, водним та земельним ресурсам, за інформацією Міндовкілля станом на травень 2025 року склала майже 78 млрд. гривень.