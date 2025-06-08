россияне устроили представление в честь взорванной ими же Каховской ГЭС

Оккупанты устроили показательные скорбные мероприятия в честь подорванной ими же Каховской ГЭС на временно захваченных территориях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Подчеркивается, что россияне все используют как оружие – даже собственноручно подорванную ими дамбу Каховской ГЭС.

В годовщину трагедии оккупанты устроили показательные скорбные мероприятия на временно захваченных территориях с пропагандистской целью переложить вину за разрушение дамбы и трагедию на Украину - информирует Центр нацсопротивления.

Отмечается, что враг цинично использует собственные преступления для промывания мозгов населению с целью совершения дальнейших преступлений. Остановить это возможно только силой.

Дополнение

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области произошел в ночь на 6 июня 2023 года. Это является военным преступлением и актом экоцида. В результате трагедии в зоне катастрофы оказалось 16 000 человек и около 80 населенных пунктов, часть из которых затопило в результате теракта.

В результате погибло более 70 человек, еще более 100 получили ранения. Тогда погибли не только люди, но и животные.

Общая сумма рассчитанного ущерба и убытков, нанесенных территориям и объектам природно-заповедного фонда, водным и земельным ресурсам, по информации Минприроды по состоянию на май 2025 года, составила почти 78 млрд. гривен.