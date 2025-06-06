В Україні згадують другу річницю катастрофи на Каховській ГЕС

У п'ятницю, 6 червня, в Україні згадують трагедію, яка змінила життя нашої країни на "до" і "після". Йдеться про підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у Херсонській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.

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Підрив дамби стався в ніч на 6 червня 2023 року. Це є воєнним злочином і актом екоциду. Внаслідок трагедії у зоні катастрофи опинилося 16 000 людей та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.

В результаті загинуло понад 70 чоловік, ще понад 100 отримали поранення. Тоді загинули не лише люди, а й тварини.

Загальна сума розрахованої шкоди та збитків, завданих територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, водним та земельним ресурсам, за інформацією Міндовкілля станом на травень 2025 року склала майже 78 млрд. гривень.

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