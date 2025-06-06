В Украине вспоминают вторую годовщину катастрофы на Каховской ГЭС

В пятницу, 6 июня, в Украине вспоминают трагедию, которая изменила жизнь нашей страны на "до" и "после". Речь идет о подрыве российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Подрыв дамбы произошел в ночь на 6 июня 2023 года. Это является военным преступлением и актом экоцида. В результате трагедии в зоне катастрофы оказалось 16 000 человек и около 80 населенных пунктов, часть из которых затопило в результате теракта.

В результате погибло более 70 человек, еще более 100 получили ранения. Тогда погибли не только люди, но и животные.

Общая сумма рассчитанного ущерба и убытков, нанесенных территориям и объектам природно-заповедного фонда, водным и земельным ресурсам, по информации Минприроды по состоянию на май 2025 года, составила почти 78 млрд гривен.

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