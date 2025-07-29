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Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
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Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
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Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог

Київ • УНН

 • 6042 перегляди

Підрив Каховської ГЕС та занепад сільського господарства через війну створили сприятливе середовище для масового розмноження сарани, що було поширено до кінця XIX століття. Це явище зафіксовано в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській та Житомирській областях, а на Запоріжжі інсектициди застосували на площі понад 6 тисяч гектарів.

Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог

Масове розмноження сарани цього року може бути результатом відновлення природних умов, що існували до кінця XIX століття, коли таке явище було поширено в Україні. Підрив Каховської ГЕС і занепад сільського господарства через війну створили сприятливе середовище для роїв. Про це УНН розповів асистент кафедри екології та зоології КНУ, кандидат біологічних наук Юрій Проценко.

За словами фахівця, масове нашестя сарани цього року - не випадковість, а результат кількох взаємопов’язаних факторів. До кінця XIX століття, подібні навали в українських степах були звичайною справою - вони повторювалися раз на кілька років відповідно до природних циклів комах.

Ситуація змінилася, коли з’явилося Каховське водосховище, а степові землі почали активно використовувати для сільського господарства. Це суттєво змінило рослинність і зруйнувало умови, в яких сарана могла масово розмножуватись. Але війна все повернула назад.

Підриви Каховської ГЕС та зменшення використання сільськогосподарських угідь, у зв’язку із повномасштабним вторгненням, призвели до відновлення сприятливих умов для розвитку сарани. В поєднання із природними циклами комах – це і дало цьогорічне масове розмноження сарани

- пояснює Проценко.

Хоча для людини сарана безпосередньо не становить загрози, вона нищить зелені насадження та може пошкодити врожаї зернових, овочів і садових дерев.

Одним із найсильніше уражених місць цього року стало колишнє дно Каховського водосховища, що повністю висохло після підриву дамби у 2023 році.

Рої також зафіксували в Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Вінницькій областях. На Запоріжжі довелося вжити радикальних заходів - інсектициди застосували на площі понад 6 тисяч гектарів.

Нагадаємо

У Запорізькій, Херсонській, Одеській та Дніпропетровській областях фіксують нашестя перелітної та єгипетської сарани. В окремих регіонах вже запроваджено особливий режим захисту рослин, території обробляють інсектицидами.

Також нашестя комах помітили на Київщині та Житомирщині. 

Раніше УНН дізнався, що екологи пов'язують масове нашестя перелітної та єгипетської сарани на півдні України зі зміною клімату та сприятливими умовами для розмноження комах. Втім вони наголошують, що основна небезпека для людей полягає у неконтрольованому застосуванні хімікатів, а не в самій сарані.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Суспільство
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна
Каховська гребля
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