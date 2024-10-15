"Укргідроенерго" вирішило відтермінувати позов проти рф в арбітраж за знищення Каховської ГЕС
Київ • УНН
"Укргідроенерго" відмовилося від судового позову проти Росії щодо зруйнованої Каховської ГЕС. Компанія проведе додаткові консультації з урядом для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національної стратегії.
"Укргідроенерго" наразі не судитиметься з росією щодо зруйнованої Каховської ГЕС та скасувала тендер на юридичні послуги в арбітражній справі. Про це пише УНН з посиланням на заяву "Укргідроенерго".
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В компанії пояснюють, що таке рішення ухвалили для того, щоб забезпечити відповідність дій компанії ширшій національній стратегії України, яка спрямована на притягнення росії до відповідальності за шкоду, завдану об'єктам критичної інфраструктури, та забезпечення компенсації за спричинені руйнування.
Укргідроенерго готує позови проти рф за знищення Каховської ГЕС та атаки на інфраструктуру11.01.24, 13:51 • 25521 перегляд
У цьому контексті будуть проведені додаткові консультації з урядом та іншими ключовими зацікавленими сторонами для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національного підходу, який координується у партнерстві з міжнародними союзниками України
Там також заявили, що компанія залишатиметься відданою справі отримання повної компенсації за всі збитки, які охоплюють не лише руйнування Каховської ГЕС, але й понад 140 ракетних ударів по інших об’єктах "Укргідроенерго".
Нагадаємо
В серпні цього року "Укргідроенерго" оголосило закупівлю юридичних послуг для міжнародного арбітражу щодо Каховської ГЕС. Очікувана вартість послуг на той момент була 365 млн грн, а термін надання послуг визначили до кінця 2031 року.