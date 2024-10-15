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"Укргидроэнерго" решило отсрочить иск против рф в арбитраж за уничтожение Каховской ГЭС

"Укргидроэнерго" решило отсрочить иск против рф в арбитраж за уничтожение Каховской ГЭС

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 18:05  •  3051 просмотра

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«Укргидроэнерго» отказалось от судебного иска против России относительно разрушенной Каховской ГЭС. Компания проведет дополнительные консультации с правительством для определения наиболее целесообразного курса действий в соответствии с национальной стратегией.

«Укргидроэнерго» пока не будет судиться с Россией по разрушенной Каховской ГЭС и отменила тендер на юридические услуги в арбитражном деле. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление «Укргидроэнерго».

Детали

В компании объясняют, что такое решение приняли для того, чтобы обеспечить соответствие действий компании более широкой национальной стратегии Украины, которая направлена на привлечение России к ответственности за ущерб, причиненный объектам критической инфраструктуры, и обеспечение компенсации за вызванные разрушения.

Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру11 января 2024, 11:51 • 25391 просмотр

В этом контексте будут проведены дополнительные консультации с правительством и другими ключевыми заинтересованными сторонами для определения наиболее целесообразного курса действий в соответствии с национальным подходом, который координируется в партнерстве с международными союзниками Украины

- говорится в заявлении «Укргидроэнерго».

Там также заявили, что компания будет оставаться преданной делу получения полной компенсации за все убытки, которые охватывают не только разрушение Каховской ГЭС, но и более 140 ракетных ударов по другим объектам «Укргидроэнерго».

Напомним,

В августе этого года «Укргидроэнерго» объявило закупку юридических услуг для международного арбитража по Каховской ГЭС. Ожидаемая стоимость услуг на тот момент была 365 млн грн, а срок предоставления услуг определили до конца 2031 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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