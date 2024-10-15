"Укргидроэнерго" решило отсрочить иск против рф в арбитраж за уничтожение Каховской ГЭС

«Укргидроэнерго» пока не будет судиться с Россией по разрушенной Каховской ГЭС и отменила тендер на юридические услуги в арбитражном деле. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление «Укргидроэнерго».

Детали

В компании объясняют, что такое решение приняли для того, чтобы обеспечить соответствие действий компании более широкой национальной стратегии Украины, которая направлена на привлечение России к ответственности за ущерб, причиненный объектам критической инфраструктуры, и обеспечение компенсации за вызванные разрушения.

Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру

В этом контексте будут проведены дополнительные консультации с правительством и другими ключевыми заинтересованными сторонами для определения наиболее целесообразного курса действий в соответствии с национальным подходом, который координируется в партнерстве с международными союзниками Украины - говорится в заявлении «Укргидроэнерго».

Там также заявили, что компания будет оставаться преданной делу получения полной компенсации за все убытки, которые охватывают не только разрушение Каховской ГЭС, но и более 140 ракетных ударов по другим объектам «Укргидроэнерго».

Напомним,

В августе этого года «Укргидроэнерго» объявило закупку юридических услуг для международного арбитража по Каховской ГЭС. Ожидаемая стоимость услуг на тот момент была 365 млн грн, а срок предоставления услуг определили до конца 2031 года.