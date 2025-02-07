На будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині планується виділити 8 млрд гривень - Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив порядок використання 8 млрд гривень на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області. Про це заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Важливе рішення, спрямоване на підтримку регіонів, - це постанова, яка стосується будівництва магістральних водогонів у Миколаївській області. Російські терористи зруйнували спочатку водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС, і тим самим позбавили місто доступу до питної води. На доручення президента України уряд цього року виділяє 8 млрд гривень на будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині. І сьогодні затверджуємо порядок використання цих коштів, - сказав Шмигаль.

За його словами, проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг.

Доповнення

Як повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Кабмін затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації проекту "Будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області, у зв’язку з недостатністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції".

Передбачається, що кошти спрямують на нове будівництво водозабору з річки Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для забезпечення водою Миколаєва.

Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються на нове будівництво водозабору з р. Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для

Нагадаємо

Раніше Шмигаль заявляв, що у цьому році місцеві бюджети отримають 328 млрд гривень за рахунок приросту надходжень від ПДФО, а також дотацій та субвенцій від уряду.