На строительство магистральных водопроводов на Николаевщине планируется выделить 8 млрд гривен - Шмыгаль

Кабинет министров утвердил порядок использования 8 млрд гривен на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области. Об этом заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Важное решение, направленное на поддержку регионов, - это постановление, которое касается строительства магистральных водопроводов в Николаевской области. Российские террористы разрушили сначала водопровод Днепр-Николаев, а затем взорвали Каховскую ГЭС, и тем самым лишили город доступа к питьевой воде. По поручению президента Украины правительство в этом году выделяет 8 млрд гривен на строительство магистральных водопроводов на Николаевщине. И сегодня утверждаем порядок использования этих средств, - сказал Шмыгаль.

По его словам, проект предусматривает строительство трех участков водозабора из реки Южный Буг.

Дополнение

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Кабмин утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации проекта "Строительство магистральных водопроводов в Николаевской области, в связи с недостаточностью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции".

Предполагается, что средства направят на новое строительство водозабора из реки Южный Буг (г. Новая Одесса, Николаевская область) и магистрального водопровода для обеспечение водой Николаева.

Предусмотрено, что бюджетные средства направляются на новое строительство водозабора из р. Южный Буг (г. Новая Одесса, Николаевская область) и магистрального водопровода для

Напомним

Ранее Шмыгаль заявлял, что в этом году местные бюджеты получат 328 млрд гривен за счет прироста поступлений от НДФЛ, а также дотаций и субвенций от правительства.