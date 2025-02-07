Шмигаль: ресурс місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 року - до 328 млрд гривень
Київ • УНН
Уряд збільшить фінансування місцевих бюджетів на 15% до 328 млрд грн у 2024 році. Кошти підуть на освітню субвенцію, підтримку деокупованих територій та програми розвитку.
У цьому році місцеві бюджети отримають 328 млрд гривень за рахунок приросту надходжень від ПДФО, а також дотацій та субвенцій від уряду.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Цього року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком. Мова йде про загальну суму 328 млрд гривень. Основний приріст забезпечать надходження від ПДФО, а також дотації та субвенції від уряду. Майже 12 млрд гривень додаткової освітньої субвенції перерахуємо для виплати "Вчительської доплати" 36,5 млрд гривень додаткової дотації направимо на підтримку деокупованих територій. На різні програми розвитку територій цього року буде спрямовано більш ніж 12 млрд гривень
Він зазначив, що у січні цього року Кабмін уже перерахував 12,5 млрд гривень в місцеві бюджети.
Особлива увага та підтримка приділяється деокупованим та прифронтовим громадам. Важливо, аби життя в цих громадах тривало. Аби люди могли залишатися жити та працювати на рідній землі
Нагадаємо
У 2025 році уряд виділить додаткові 20 млрд грн на програму єОселя. Українці вже отримали майже 15 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 24 млрд гривень.