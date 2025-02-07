Шмигаль: ресурс місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 року - до 328 млрд гривень

У цьому році місцеві бюджети отримають 328 млрд гривень за рахунок приросту надходжень від ПДФО, а також дотацій та субвенцій від уряду.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Цього року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком. Мова йде про загальну суму 328 млрд гривень. Основний приріст забезпечать надходження від ПДФО, а також дотації та субвенції від уряду. Майже 12 млрд гривень додаткової освітньої субвенції перерахуємо для виплати "Вчительської доплати" 36,5 млрд гривень додаткової дотації направимо на підтримку деокупованих територій. На різні програми розвитку територій цього року буде спрямовано більш ніж 12 млрд гривень