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Шмыгаль: ресурс местных бюджетов вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом - до 328 млрд гривен

Шмыгаль: ресурс местных бюджетов вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом - до 328 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 7946 просмотра

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Правительство увеличит финансирование местных бюджетов на 15% до 328 млрд грн в 2024 году. Средства пойдут на образовательную субвенцию, поддержку деоккупированных территорий и программы развития.

В этом году местные бюджеты получат 328 млрд гривен за счет прироста поступлений от НДФЛ, а также дотаций и субвенций от правительства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

В этом году ресурс местных бюджетов вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом. Речь идет об общей сумме 328 млрд гривен. Основной прирост обеспечат поступления от НДФЛ, а также дотации и субвенции от правительства. Почти 12 млрд гривен дополнительной образовательной субвенции перечислим для выплаты «Учительской доплаты» 36,5 млрд гривен дополнительной дотации направим на поддержку деоккупированных территорий. На различные программы развития территорий в этом году будет направлено более 12 млрд гривен

- сказал Шмыгаль. 

Он отметил, что в январе этого года Кабмин уже перечислил 12,5 млрд гривен в местные бюджеты.

Особое внимание и поддержка уделяется деоккупированным и прифронтовым громадам. Важно, чтобы жизнь в этих громадах продолжалась. Чтобы люди могли оставаться жить и работать на родной земле

- добавил Шмыгаль.

Напомним,

В 2025 году правительство выделит дополнительные 20 млрд грн на программу еОселя. Украинцы уже получили почти 15 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 24 млрд гривен.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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