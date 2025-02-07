Шмыгаль: ресурс местных бюджетов вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом - до 328 млрд гривен

В этом году местные бюджеты получат 328 млрд гривен за счет прироста поступлений от НДФЛ, а также дотаций и субвенций от правительства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

В этом году ресурс местных бюджетов вырастет на 15% по сравнению с 2024 годом. Речь идет об общей сумме 328 млрд гривен. Основной прирост обеспечат поступления от НДФЛ, а также дотации и субвенции от правительства. Почти 12 млрд гривен дополнительной образовательной субвенции перечислим для выплаты «Учительской доплаты» 36,5 млрд гривен дополнительной дотации направим на поддержку деоккупированных территорий. На различные программы развития территорий в этом году будет направлено более 12 млрд гривен