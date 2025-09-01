Андрій Матюха та Favbet Foundation долучилась до хвилі гуманітарної допомоги Україні

Shuterstock

Хорватська організація Dobro Dobrim та партнери Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade і HEP виконали масштабну гуманітарну поставку за сприяння Favbet Foundation. Проєкт отримав підтримку Посольства Хорватії в Україні та хорватського МЗС, що підкреслює його важливість на міжнародному рівні, передає УНН.

Україна отримала 150 тонн гуманітарної допомоги, в яку входили продукти харчування, гігієнічні засоби, а також 13 тонн засобів дезінфекції для лікарень. Цей досвід дозволив організаціям відпрацювати логістику та ефективно координувати наступні поставки. Підхід Андрія Матюхи базується на системності та довгостроковій підтримці, що робить фонд надійним партнером для медичних установ та громад.

"Ми не зупиняємось! Поки Україна бореться за своє життя, ми робимо все, щоб її підтримати. Favbet Foundation — той партнер, на якого можна покластися", — сказано в заяві Dobro Dobrim.

Favbet Foundation і хорватські партнери: співпраця заради результату

Нова поставка стала природним продовженням попередніх проєктів Favbet Foundation. Четвертий рік поспіль фонд працює в Україні, концентруючи зусилля на підтримці військових, дітей, переселенців та медичних закладів. Окрім гуманітарних вантажів, Favbet Foundation розвиває програми реабілітації, освіти та спорту, формуючи комплексну стратегію, яку Андрій Матюха втілює разом зі своєю командою.

"Добре, коли є такі ініціативи. Ми можемо підтримувати лікарні та людей, котри війна позбавила нормального життя. Дякуємо всім, хто долучається", — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

До кожної ініціативи залучаються міжнародні організації та компанії, що поділяють цінності взаємодопомоги. Раніше завдяки підтримці хорватських партнерів і Favbet Foundation в Україну надійшли 11 тонн гуманітарної допомоги для біженців із Херсону, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС. Ця допомога показала, що міжнародна співпраця та координація фонду дозволяють швидко реагувати і підтримувати людей у найскладніші моменти.