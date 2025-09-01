$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
14:20 • 12561 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
11:39 • 20084 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15 • 125678 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 79462 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50 • 142481 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 06:45 • 150175 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 131138 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 107096 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 37424 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Андрій Матюха та Favbet Foundation долучилась до хвилі гуманітарної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Хорватська організація Dobro Dobrim та партнери за сприяння Favbet Foundation здійснили масштабну гуманітарну поставку в Україну. Допомога включала 150 тонн продуктів, гігієнічних засобів та 13 тонн дезінфекторів для лікарень.

Андрій Матюха та Favbet Foundation долучилась до хвилі гуманітарної допомоги Україні
Shuterstock

Хорватська організація Dobro Dobrim та партнери Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade і HEP виконали масштабну гуманітарну поставку за сприяння Favbet Foundation. Проєкт отримав підтримку Посольства Хорватії в Україні та хорватського МЗС, що підкреслює його важливість на міжнародному рівні, передає УНН.

Україна отримала 150 тонн гуманітарної допомоги, в яку входили продукти харчування, гігієнічні засоби, а також 13 тонн засобів дезінфекції для лікарень. Цей досвід дозволив організаціям відпрацювати логістику та ефективно координувати наступні поставки. Підхід Андрія Матюхи базується на системності та довгостроковій підтримці, що робить фонд надійним партнером для медичних установ та громад.

  Dobro Dobrim  
  Dobro Dobrim  

"Ми не зупиняємось! Поки Україна бореться за своє життя, ми робимо все, щоб її підтримати. Favbet Foundation — той партнер, на якого можна покластися", — сказано в заяві Dobro Dobrim.

Favbet Foundation і хорватські партнери: співпраця заради результату

Нова поставка стала природним продовженням попередніх проєктів Favbet Foundation. Четвертий рік поспіль фонд працює в Україні, концентруючи зусилля на підтримці військових, дітей, переселенців та медичних закладів. Окрім гуманітарних вантажів, Favbet Foundation розвиває програми реабілітації, освіти та спорту, формуючи комплексну стратегію, яку Андрій Матюха втілює разом зі своєю командою.

Dobro Dobrim  
Dobro Dobrim  

"Добре, коли є такі ініціативи. Ми можемо підтримувати лікарні та людей, котри війна позбавила нормального життя. Дякуємо всім, хто долучається", — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

До кожної ініціативи залучаються міжнародні організації та компанії, що поділяють цінності взаємодопомоги. Раніше завдяки підтримці хорватських партнерів і Favbet Foundation в Україну надійшли 11 тонн гуманітарної допомоги для біженців із Херсону, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС. Ця допомога показала, що міжнародна співпраця та координація фонду дозволяють швидко реагувати і підтримувати людей у найскладніші моменти. 

Лілія Подоляк

Суспільство
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
благодійність
Хорватія
Україна
Каховська гребля
Херсон