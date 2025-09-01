Андрей Матюха и Favbet Foundation присоединились к волне гуманитарной помощи Украине

Shuterstock

Favbet Foundation вместе с хорватской организацией Dobro Dobrim и партнерами Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade и HEP реализовали масштабную гуманитарную поставку. Проект получил поддержку Посольства Хорватии в Украине и хорватского МИД, что подчеркивает его значимость на международном уровне, передает УНН.

Украина получила 150 тонн гуманитарной помощи, в которую входили продукты питания, гигиенические средства, а также 13 тонн дезинфицирующих препаратов для больниц. Этот опыт позволил организациям отработать логистику и эффективно координировать последующие поставки. Подход Андрея Матюхи базируется на системности и долгосрочной поддержке, что делает фонд надежным партнером для медицинских учреждений и сообществ.

"Мы не останавливаемся! Пока Украина борется за свою жизнь, мы делаем всё, чтобы её поддержать. Favbet Foundation — тот партнер, на которого можно положиться", — говорится в заявлении Dobro Dobrim.

Favbet Foundation и хорватские партнеры: сотрудничество ради результата

Новая поставка стала естественным продолжением предыдущих проектов Favbet Foundation. Четвёртый год подряд фонд работает в Украине, концентрируя усилия на поддержке военных, детей, переселенцев и медицинских учреждений. Помимо гуманитарных грузов, Favbet Foundation развивает программы реабилитации, образования и спорта, формируя комплексную стратегию, которую Андрей Матюха реализует вместе со своей командой.

"Хорошо, когда есть такие инициативы. Мы можем поддерживать больницы и людей, которых война лишила нормальной жизни. Спасибо всем, кто присоединяется", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

К каждой инициативе привлекаются международные организации и компании, разделяющие ценности взаимопомощи. Ранее благодаря поддержке хорватских партнеров и Favbet Foundation в Украину поступили 11 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Херсона, пострадавших из-за теракта на Каховской ГЭС. Эта помощь показала, что международное сотрудничество и координация фонда позволяют быстро реагировать и поддерживать людей в самые сложные моменты.