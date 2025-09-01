Андрей Матюха и Favbet Foundation присоединились к волне гуманитарной помощи Украине

$41.320.06
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 15548 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 23107 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 140945 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 86522 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 155126 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 162389 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 140381 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 114220 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 37947 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Главная
Война в Украине
Экономика
Криминал и ЧП
Наши за границей
Киев
Киевская область
Технологии
Спорт
Лайфхаки
УНН Lite
Образование
Погода и окружающая среда
Финансы
Кулинар
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 113422 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 112593 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 100835 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 98612 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 91106 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 15547 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 53003 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 155090 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 162351 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 140354 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 25274 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 155138 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 284249 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 304186 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 298428 просмотра
Андрей Матюха и Favbet Foundation присоединились к волне гуманитарной помощи Украине

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Хорватская организация Dobro Dobrim и партнеры при содействии Favbet Foundation осуществили масштабную гуманитарную поставку в Украину. Помощь включала 150 тонн продуктов, гигиенических средств и 13 тонн дезинфекторов для больниц.

Андрей Матюха и Favbet Foundation присоединились к волне гуманитарной помощи Украине
Shuterstock

Favbet Foundation вместе с хорватской организацией Dobro Dobrim и партнерами Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade и HEP реализовали масштабную гуманитарную поставку. Проект получил поддержку Посольства Хорватии в Украине и хорватского МИД, что подчеркивает его значимость на международном уровне, передает УНН.

Украина получила 150 тонн гуманитарной помощи, в которую входили продукты питания, гигиенические средства, а также 13 тонн дезинфицирующих препаратов для больниц. Этот опыт позволил организациям отработать логистику и эффективно координировать последующие поставки. Подход Андрея Матюхи базируется на системности и долгосрочной поддержке, что делает фонд надежным партнером для медицинских учреждений и сообществ.

  Dobro Dobrim  
  Dobro Dobrim  

"Мы не останавливаемся! Пока Украина борется за свою жизнь, мы делаем всё, чтобы её поддержать. Favbet Foundation — тот партнер, на которого можно положиться", — говорится в заявлении Dobro Dobrim.

Favbet Foundation и хорватские партнеры: сотрудничество ради результата

Новая поставка стала естественным продолжением предыдущих проектов Favbet Foundation. Четвёртый год подряд фонд работает в Украине, концентрируя усилия на поддержке военных, детей, переселенцев и медицинских учреждений. Помимо гуманитарных грузов, Favbet Foundation развивает программы реабилитации, образования и спорта, формируя комплексную стратегию, которую Андрей Матюха реализует вместе со своей командой.

Dobro Dobrim  
Dobro Dobrim  

"Хорошо, когда есть такие инициативы. Мы можем поддерживать больницы и людей, которых война лишила нормальной жизни. Спасибо всем, кто присоединяется", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

К каждой инициативе привлекаются международные организации и компании, разделяющие ценности взаимопомощи. Ранее благодаря поддержке хорватских партнеров и Favbet Foundation в Украину поступили 11 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Херсона, пострадавших из-за теракта на Каховской ГЭС. Эта помощь показала, что международное сотрудничество и координация фонда позволяют быстро реагировать и поддерживать людей в самые сложные моменты.

Лилия Подоляк

Общество
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
благотворительность
Хорватия
Украина
Каховская плотина
Херсон