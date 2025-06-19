Заволодіння 240 млн грн: підозрюють учасників відбудови водогону після підриву Каховської ГЕС

П’ятьом особам повідомлено про підозру щодо розкрадання коштів, виділених на відбудову водогону до Кривого Рогу після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

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За даними слідства, група осіб діяла у змові з метою привласнення державних коштів, виділених на відновлення критичної інфраструктури.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, які причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС - зазначили в ОГП.

У числі підозрюваних – представники великої будівельної компанії.

Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств – йдеться у повідомленні.

Усім п’ятьом інкримінують серйозний злочин.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) – зазначили прокурори.

Схема, за версією слідства, полягала в перепродажі будматеріалів за завищеними цінами.

В процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Наголошується, що ці матеріали продавалися підряднику зі значною накруткою.

Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40 % від ринкової вартості – уточнили слідчі.

Щоб легалізувати махінації, фігуранти справи створювали фіктивні документи.

Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт – заявили в прокуратурі.

Більше того, завищення вартості, за версією слідства, відбувалося ще на стартовому етапі.

Такі "розрахунки" закладалися ще на етапі формування кошторису", – підкреслили правоохоронці. Експерти вже підрахували суму заподіяних державі збитків. "За висновками експертів, загальна сума збитків становить понад 240 млн грн – заявили у відомстві.

Під час обшуків вилучили докази, які можуть підтверджувати вину підозрюваних.

В ході проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину – йдеться у повідомленні.

Наразі триває підготовка до обрання запобіжних заходів. Додатково Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції України. Оперативний супровід забезпечує ДСР Нацполіції.

Довідка

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.