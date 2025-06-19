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Завладение 240 млн грн: подозревают участников восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Завладение более 240 млн грн государственных средств при строительстве водопровода в Кривой Рог: пяти участникам группы, среди которых владелец крупной дорожно-строительной компании, сообщено о подозрении.

Завладение 240 млн грн: подозревают участников восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС

Пять человек уведомлены о подозрении в хищении средств, выделенных на восстановление водопровода в Кривой Рог после подрыва Каховской ГЭС. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, группа лиц действовала в сговоре с целью присвоения государственных средств, выделенных на восстановление критической инфраструктуры.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора уведомлены о подозрении пять участников группы, причастных к присвоению государственных средств, выделенных на строительство водопровода после подрыва Каховской ГЭС.

- отметили в ОГП. 

В числе подозреваемых – представители крупной строительной компании.

Среди подозреваемых – владелец и представитель одной из крупнейших дорожно-строительных компаний в Украине, а также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий.

- говорится в сообщении. 

Всем пятерым инкриминируется серьезное преступление.

Им инкриминировано завладение чужим имуществом, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

- отметили прокуроры. 

Схема, по версии следствия, заключалась в перепродаже стройматериалов по завышенным ценам.

В процессе выполнения договора на восстановление критической инфраструктуры – строительство водопровода река Ингулец – Южное водохранилище для водоснабжения Кривого Рога, представители компании закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы.

- сообщили в Офисе Генпрокурора. 

Отмечается, что эти материалы поставлялись подрядчику со значительной наценкой.

Они поставлялись главному подрядчику уже с переплатой более 40% от рыночной стоимости.

- уточнили следователи. 

Чтобы легализовать махинации, фигуранты дела создавали фиктивные документы.

Для имитации законности подозреваемые готовили коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами, которые в дальнейшем включали в отчетность и акты выполненных работ.

- заявили в прокуратуре.

Более того, завышение стоимости, по версии следствия, происходило еще на стартовом этапе.

Такие "расчеты" закладывались еще на этапе формирования сметы", – подчеркнули правоохранители. Эксперты уже подсчитали сумму нанесенного государству ущерба. "По выводам экспертов, общая сумма ущерба составляет более 240 млн грн.

- заявили в ведомстве.

Во время обысков изъяли доказательства, которые могут подтверждать вину подозреваемых.

В ходе проведения обысков в офисах компаний и по местам жительства подозреваемых изъята документация, техника и другие носители информации, которые подтверждают совершение преступления.

- говорится в сообщении.

В настоящее время идет подготовка к избранию меры пресечения. Дополнительно Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины. Оперативное сопровождение обеспечивает ДСР Нацполиции. 

Справка

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧП
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