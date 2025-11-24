$42.270.11
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 19215 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 18395 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 20983 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 31719 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 28622 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17142 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14155 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12015 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50 • 10237 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Країна, що б’є по портах та вбиває моряків: Україна закликала не допустити росію до Ради Міжнародної морської організації

Київ • УНН

 • 1508 перегляди

Україна закликає світ не допустити обрання Росії до Ради International Maritime Organization, оскільки країна-агресорка б'є по портах, торговельних суднах та вбиває моряків. Віцепрем’єр Олексій Кулеба наголосив, що Росія не повинна формувати глобальні стандарти морської безпеки.

Країна, що б’є по портах та вбиває моряків: Україна закликала не допустити росію до Ради Міжнародної морської організації

Україна закликає світ не допустити обрання росії до Ради International Maritime Organization - IMO. Країна, що б’є по портах, торговельних суднах, вбиває моряків, не повинна мати жодного стосунку до формування глобальних стандартів морської безпеки. На цьому наголосив на цьому під час відкриття 34-ї Асамблеї ІМО віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

У Лондоні розпочалася 34-та сесія Асамблеї Міжнародної морської організації. Віцепрем’єр - міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба взяв участь у відкритті онлайн та представив позицію України щодо загроз міжнародній морській безпеці.

28 листопада держави-члени Міжнародної морської організації голосуватимуть за склад Ради — органу, який формує глобальну політику морської безпеки. Кулеба закликав закликав держави-члени ІМО не допустити обрання росії до Ради Організації.

росія б’є по портах, по торговельних суднах, по навігаційних системах. Свідомо перетворює Чорне й Азовське моря на зони терору. Українські моряки продовжують роботу під постійними загрозами, а держава робить усе, щоб зберегти безпечне судноплавство. Закликаю держави-члени ІМО не підтримувати кандидатуру росії до Ради. Країна, яка вбиває моряків і знищує інфраструктуру, не може ухвалювати стандарти глобальної морської безпеки 

– зазначив віцепремʼєр.

росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів27.09.25, 19:24 • 69921 перегляд

Кулеба навів конкретні факти російських атак: обстріл порту Чорноморськ із загибеллю українських моряків, знищення днопоглиблювального судна "Інгульський" у порту Ізмаїл, підпал газового танкера під турецьким прапором, руйнування суднобудівної інфраструктури у Кілії та блокування іноземних суден у Миколаївському регіоні. Він також нагадав про наслідки підриву Каховської дамби, який унеможливив річкове сполучення з морем.

Україна наголосила на важливості відповідального підходу до виборів складу Ради ІМО. Це ключовий орган, що визначає міжнародні стандарти безпеки на морі та координує роботу держав-членів у сфері навігаційних правил, екологічних вимог і захисту людського життя на морі.

Обрання росії до Ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації. Рада ІМО формує глобальні норми й стандарти у сфері морської безпеки, а довіра до цього органу має залишатися безумовною 

– наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у 2023 році, на 33-ій Асамблеї ІМО, росія вперше не увійшла до складу Ради через агресію проти України та системні порушення морського права.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Олексій Білошицький
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Ізмаїл
Україна
Каховська гребля
Лондон
Миколаїв