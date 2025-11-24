Країна, що б’є по портах та вбиває моряків: Україна закликала не допустити росію до Ради Міжнародної морської організації
Київ • УНН
Україна закликає світ не допустити обрання Росії до Ради International Maritime Organization, оскільки країна-агресорка б'є по портах, торговельних суднах та вбиває моряків. Віцепрем’єр Олексій Кулеба наголосив, що Росія не повинна формувати глобальні стандарти морської безпеки.
Україна закликає світ не допустити обрання росії до Ради International Maritime Organization - IMO. Країна, що б'є по портах, торговельних суднах, вбиває моряків, не повинна мати жодного стосунку до формування глобальних стандартів морської безпеки. На цьому наголосив на цьому під час відкриття 34-ї Асамблеї ІМО віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.
Деталі
У Лондоні розпочалася 34-та сесія Асамблеї Міжнародної морської організації. Віцепрем’єр - міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба взяв участь у відкритті онлайн та представив позицію України щодо загроз міжнародній морській безпеці.
28 листопада держави-члени Міжнародної морської організації голосуватимуть за склад Ради — органу, який формує глобальну політику морської безпеки. Кулеба закликав закликав держави-члени ІМО не допустити обрання росії до Ради Організації.
росія б’є по портах, по торговельних суднах, по навігаційних системах. Свідомо перетворює Чорне й Азовське моря на зони терору. Українські моряки продовжують роботу під постійними загрозами, а держава робить усе, щоб зберегти безпечне судноплавство. Закликаю держави-члени ІМО не підтримувати кандидатуру росії до Ради. Країна, яка вбиває моряків і знищує інфраструктуру, не може ухвалювати стандарти глобальної морської безпеки
Кулеба навів конкретні факти російських атак: обстріл порту Чорноморськ із загибеллю українських моряків, знищення днопоглиблювального судна "Інгульський" у порту Ізмаїл, підпал газового танкера під турецьким прапором, руйнування суднобудівної інфраструктури у Кілії та блокування іноземних суден у Миколаївському регіоні. Він також нагадав про наслідки підриву Каховської дамби, який унеможливив річкове сполучення з морем.
Україна наголосила на важливості відповідального підходу до виборів складу Ради ІМО. Це ключовий орган, що визначає міжнародні стандарти безпеки на морі та координує роботу держав-членів у сфері навігаційних правил, екологічних вимог і захисту людського життя на морі.
Обрання росії до Ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації. Рада ІМО формує глобальні норми й стандарти у сфері морської безпеки, а довіра до цього органу має залишатися безумовною
Нагадаємо, у 2023 році, на 33-ій Асамблеї ІМО, росія вперше не увійшла до складу Ради через агресію проти України та системні порушення морського права.