Країна, що б’є по портах та вбиває моряків: Україна закликала не допустити росію до Ради Міжнародної морської організації

Україна закликає світ не допустити обрання росії до Ради International Maritime Organization - IMO. Країна, що б’є по портах, торговельних суднах, вбиває моряків, не повинна мати жодного стосунку до формування глобальних стандартів морської безпеки. На цьому наголосив на цьому під час відкриття 34-ї Асамблеї ІМО віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

У Лондоні розпочалася 34-та сесія Асамблеї Міжнародної морської організації. Віцепрем’єр - міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба взяв участь у відкритті онлайн та представив позицію України щодо загроз міжнародній морській безпеці.

28 листопада держави-члени Міжнародної морської організації голосуватимуть за склад Ради — органу, який формує глобальну політику морської безпеки. Кулеба закликав закликав держави-члени ІМО не допустити обрання росії до Ради Організації.

росія б’є по портах, по торговельних суднах, по навігаційних системах. Свідомо перетворює Чорне й Азовське моря на зони терору. Українські моряки продовжують роботу під постійними загрозами, а держава робить усе, щоб зберегти безпечне судноплавство. Закликаю держави-члени ІМО не підтримувати кандидатуру росії до Ради. Країна, яка вбиває моряків і знищує інфраструктуру, не може ухвалювати стандарти глобальної морської безпеки – зазначив віцепремʼєр.

росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів

Кулеба навів конкретні факти російських атак: обстріл порту Чорноморськ із загибеллю українських моряків, знищення днопоглиблювального судна "Інгульський" у порту Ізмаїл, підпал газового танкера під турецьким прапором, руйнування суднобудівної інфраструктури у Кілії та блокування іноземних суден у Миколаївському регіоні. Він також нагадав про наслідки підриву Каховської дамби, який унеможливив річкове сполучення з морем.

Україна наголосила на важливості відповідального підходу до виборів складу Ради ІМО. Це ключовий орган, що визначає міжнародні стандарти безпеки на морі та координує роботу держав-членів у сфері навігаційних правил, екологічних вимог і захисту людського життя на морі.

Обрання росії до Ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації. Рада ІМО формує глобальні норми й стандарти у сфері морської безпеки, а довіра до цього органу має залишатися безумовною – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у 2023 році, на 33-ій Асамблеї ІМО, росія вперше не увійшла до складу Ради через агресію проти України та системні порушення морського права.