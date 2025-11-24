Страна, которая бьет по портам и убивает моряков: Украина призвала не допустить россию в Совет Международной морской организации

Украина призывает мир не допустить избрания россии в Совет International Maritime Organization - IMO. Страна, которая бьет по портам, торговым судам, убивает моряков, не должна иметь никакого отношения к формированию глобальных стандартов морской безопасности. Об этом заявил на открытии 34-й Ассамблеи IMO вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает УНН.

В Лондоне началась 34-я сессия Ассамблеи Международной морской организации. Вице-премьер - министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба принял участие в открытии онлайн и представил позицию Украины относительно угроз международной морской безопасности.

28 ноября государства-члены Международной морской организации будут голосовать за состав Совета — органа, который формирует глобальную политику морской безопасности. Кулеба призвал государства-члены ИМО не допустить избрания России в Совет Организации.

россия бьет по портам, по торговым судам, по навигационным системам. Сознательно превращает Черное и Азовское моря в зоны террора. Украинские моряки продолжают работу под постоянными угрозами, а государство делает все, чтобы сохранить безопасное судоходство. Призываю государства-члены IMO не поддерживать кандидатуру россии в Совет. Страна, которая убивает моряков и уничтожает инфраструктуру, не может принимать стандарты глобальной морской безопасности

россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов

Кулеба привел конкретные факты российских атак: обстрел порта Черноморск с гибелью украинских моряков, уничтожение дноуглубительного судна "Ингульский" в порту Измаил, поджог газового танкера под турецким флагом, разрушение судостроительной инфраструктуры в Килии и блокирование иностранных судов в Николаевском регионе. Он также напомнил о последствиях подрыва Каховской дамбы, который сделал невозможным речное сообщение с морем.

Украина подчеркнула важность ответственного подхода к выборам состава Совета IMO. Это ключевой орган, определяющий международные стандарты безопасности на море и координирующий работу государств-членов в сфере навигационных правил, экологических требований и защиты человеческой жизни на море.

Избрание России в Совет станет сигналом безнаказанности для государства, которое сознательно разрушает принципы свободы навигации. Совет IMO формирует глобальные нормы и стандарты в сфере морской безопасности, а доверие к этому органу должно оставаться безусловным