россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов

россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В течение недели украинская команда провела десятки встреч с делегациями государств и убеждала коллег поддержать безопасность авиации, а не агрессора. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Он отметил, что ИКАО — это главный мировой орган, который определяет правила и стандарты для безопасности международных полетов. В Совет входят государства, которые имеют наибольшее влияние на глобальную авиацию.

В течение недели команда Министерства развития громад и территорий вместе с Посольством Украины в Канаде провела десятки встреч с делегациями государств, вместе с партнерами из ЕС, Великобритании и США убеждали коллег поддержать безопасность авиации, а не агрессора

По его словам, на этот раз россии не хватило шести голосов, чтобы вернуться в первую или вторую группу.

Во-первых, это четкий сигнал: страна, которая нарушает Чикагскую конвенцию, запускает самолеты без сертификатов летной годности, вмешивается в работу GPS и несет прямую угрозу безопасности полетов, не может участвовать в руководстве международной авиацией. Во-вторых, это продолжение изоляции россии в международных организациях. В авиационной сфере она теряет любое доверие и возможность диктовать правила. В-третьих, это признание того, что именно Украина и наши партнеры стали движущей силой этого процесса