16:24 • 4324 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
15:30 • 10421 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 53715 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 100685 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 42007 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 40205 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 37067 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 26620 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 53124 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 54696 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов

Киев • УНН

 • 4324 просмотра

россия не прошла в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на выборах в Монреале, ей не хватило шести голосов. Украинская команда провела десятки встреч, убеждая поддержать безопасность авиации, а не агрессора.

россию не допустили в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В течение недели украинская команда провела десятки встреч с делегациями государств и убеждала коллег поддержать безопасность авиации, а не агрессора. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

Не допустили россию в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Выборы состоялись сегодня в Монреале

- сообщил Кулеба.

Он отметил, что ИКАО — это главный мировой орган, который определяет правила и стандарты для безопасности международных полетов. В Совет входят государства, которые имеют наибольшее влияние на глобальную авиацию.

В течение недели команда Министерства развития громад и территорий вместе с Посольством Украины в Канаде провела десятки встреч с делегациями государств, вместе с партнерами из ЕС, Великобритании и США убеждали коллег поддержать безопасность авиации, а не агрессора

- сообщил Кулеба.

По его словам, на этот раз россии не хватило шести голосов, чтобы вернуться в первую или вторую группу.

Во-первых, это четкий сигнал: страна, которая нарушает Чикагскую конвенцию, запускает самолеты без сертификатов летной годности, вмешивается в работу GPS и несет прямую угрозу безопасности полетов, не может участвовать в руководстве международной авиацией. Во-вторых, это продолжение изоляции россии в международных организациях. В авиационной сфере она теряет любое доверие и возможность диктовать правила. В-третьих, это признание того, что именно Украина и наши партнеры стали движущей силой этого процесса

- резюмировал Кулеба.

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH1712.05.25, 22:01 • 92854 просмотра

Антонина Туманова

