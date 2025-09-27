росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
Київ • УНН
росія не пройшла до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) на виборах у Монреалі, їй не вистачило шести голосів. Українська команда провела десятки зустрічей, переконуючи підтримати безпеку авіації, а не агресора.
росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Упродовж тижня українська команада провела десятки зустрічей із делегаціями держав та переконували колег підтримати безпеку авіації, а не агресора. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.
Не допустили росію до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Вибори відбулися сьогодні у Монреалі
Він зауважив, що ІСАО — це головний світовий орган, який визначає правила і стандарти для безпеки міжнародних польотів. У Раду входять держави, які мають найбільший вплив на глобальну авіацію.
Упродовж тижня команда Міністерства розвитку громад та територій разом з Посольством України в Канаді провела десятки зустрічей із делегаціями держав, разом із партнерами з ЄС, Великої Британії та США переконували колег підтримати безпеку авіації, а не агресора
За його словами, цього разу росії не вистачило шести голосів, щоб повернутися до першої чи другої групи.
По-перше, це чіткий сигнал: країна, яка порушує Чиказьку конвенцію, запускає літаки без сертифікатів льотної придатності, втручається в роботу GPS і несе пряму загрозу безпеці польотів, не може брати участі у керівництві міжнародною авіацією. По-друге, це продовження ізоляції росії у міжнародних організаціях. В авіаційній сфері вона втрачає будь-яку довіру і можливість диктувати правила. По-третє, це визнання того, що саме Україна і наші партнери стали рушійною силою цього процесу
