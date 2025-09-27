$41.490.00
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів

Київ • УНН

 • 5752 перегляди

росія не пройшла до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) на виборах у Монреалі, їй не вистачило шести голосів. Українська команда провела десятки зустрічей, переконуючи підтримати безпеку авіації, а не агресора.

росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів

росію не допустили до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Упродовж тижня українська команада провела десятки зустрічей із делегаціями держав та переконували колег підтримати безпеку авіації, а не агресора. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Не допустили росію до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Вибори відбулися сьогодні у Монреалі 

- повідомив Кулеба.

Він зауважив, що ІСАО — це головний світовий орган, який визначає правила і стандарти для безпеки міжнародних польотів. У Раду входять держави, які мають найбільший вплив на глобальну авіацію.

Упродовж тижня команда Міністерства розвитку громад та територій разом з Посольством України в Канаді провела десятки зустрічей із делегаціями держав, разом із партнерами з ЄС, Великої Британії та США переконували колег підтримати безпеку авіації, а не агресора 

- повідомив Кулеба.

За його словами, цього разу росії не вистачило шести голосів, щоб повернутися до першої чи другої групи.

По-перше, це чіткий сигнал: країна, яка порушує Чиказьку конвенцію, запускає літаки без сертифікатів льотної придатності, втручається в роботу GPS і несе пряму загрозу безпеці польотів, не може брати участі у керівництві міжнародною авіацією. По-друге, це продовження ізоляції росії у міжнародних організаціях. В авіаційній сфері вона втрачає будь-яку довіру і можливість диктувати правила. По-третє, це визнання того, що саме Україна і наші партнери стали рушійною силою цього процесу 

- резюмував Кулеба.

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH1712.05.25, 22:01 • 92855 переглядiв

Антоніна Туманова

