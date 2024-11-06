Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украинские экосистемы постоянно страдают от боевых действий. Эксперты в сфере инженерно-экологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) рассказали УНН, сколько может длиться восстановление пострадавших экосистем, какие действия россиян больше всего угрожают окружающей среде Украины и в чем сложность проведения экспертизы подрыва Каховской ГЭС.

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Эксперты КНИИСЭ отмечают, что сроки полного восстановления экосистем Украины после войны варьируются в зависимости от типа экосистем и уровня нанесенного ущерба. Если предположить, что война, развязанная Россией против Украины, завершится завтра, разные экологические системы будут восстанавливаться с разной скоростью, и этот процесс может занять годы или даже десятилетия.

Например, леса, пострадавшие от обстрелов, пожаров или вырубок, могут потребовать 30-50 лет для восстановления. Восстановление будет зависеть от степени разрушения почв, возможностей естественного обновления, а также человеческих усилий по облесению - рассказали ученые.

Водные ресурсы, включая реки, озера и водохранилища могут понести серьезные экологические потери из-за загрязнения, уничтожения плотин и других гидротехнических сооружений. Для полного восстановления экосистем рек, по прогнозам экспертов, может потребоваться 10-20 лет, в частности для стабилизации качества воды, восстановления биоразнообразия и очистки водоносных слоев.

Загрязненные или заминированные земли могут стать непригодными для ведения сельского хозяйства на десятки лет. Их восстановление будет включать разминирование, очистку от токсичных веществ и восстановление плодородия почв. Этот процесс может занять от 5 до 30 лет, в зависимости от степени загрязнения и усилий по восстановлению.

Так же пострадали от войны и многие территории, имеющие особое природоохранное значение. Они требуют специфических мер по восстановлению - разминирование, восстановление природных ландшафтов, повторное заселение животных и контроль за биологическим балансом. Особенно это касается исчезающих видов, для которых война может стать критическим фактором в выживании. Процесс восстановления заповедных зон может длиться от 10 до 40 лет, прогнозируют в КНИИСЭ.

Зеленые зоны городов и урбанизированные экосистемы, поврежденные войной, могут быстрее восстановиться при активном человеческом вмешательстве. Однако, учитывая масштабы разрушений от российских ракетных обстрелов, для создания комфортных условий и стабильной экологии городов также может потребоваться длительное время - отметили в Институте.

В то же время эксперты указывают на то, что все прогнозы зависят от масштабов экологического ущерба, ресурсов, доступных для восстановления, и экологических программ, которые будут внедрены после войны.

Какие действия россиян больше всего угрожают окружающей среде Украины

Специалисты в сфере инженерно-экологических исследований КНИИСЭ отмечают, что обстрелы, ракетные атаки и другие виды боевых действий, сопровождающиеся взрывами, выбрасывают в воздух токсичные вещества, тяжелые металлы и опасные химические соединения, которые загрязняют почвы, водоемы, а также негативно влияют на воздух, нанося вред экосистемам и здоровью людей.

Военные действия приводят к разрушению лесов, сельскохозяйственных угодий и природно-заповедных территорий. Мины, обстрелы и пожары наносят серьезный ущерб экосистемам, уничтожают биоразнообразие и природные ресурсы, которые являются критическими для экологического равновесия региона.

Большое количество заминированных сельскохозяйственных и природных территорий делает невозможным их безопасное использование. Заминированные земли остаются опасными даже спустя десятилетия после войны, снижая продуктивность почв и создавая риски для дикой природы.

Атаки на промышленные объекты, электростанции, нефтехранилища, химические заводы и плотины могут приводить к масштабным утечкам вредных веществ в окружающую среду. Например, разрушение Каховской ГЭС привело к затоплению больших территорий, нарушению водоснабжения и массовой гибели растений и животных.

Кроме того, одной из самых больших угроз является угроза для атомных электростанций, особенно Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией. Любая авария на таких объектах может иметь глобальные последствия, подобные катастрофе на Чернобыльской АЭС - подчеркнули в КНИИСЭ.

По словам экспертов, эти действия наносят масштабный ущерб экологической системе Украины и имеют долговременные последствия, которые потребуют многолетних усилий для восстановления и реабилитации.

Экоцид из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют подрыв Каховской ГЭС россиянами. Эта экспертиза, как и другие подобные случаи массового разрушения объектов инфраструктуры, осуществляется на основе четко установленного механизма судебно-экспертной деятельности, отметили в Институте. Судебные эксперты работают с целью установления всех обстоятельств дела и над подготовкой надежной доказательной базы для украинского и международного суда.

По факту инцидента органами досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Собранная правоохранительными органами первичная информация, а это тысячи свидетельств очевидцев, информация от органов местного самоуправления на пострадавших территориях, данные соответствующих мониторинговых служб, органов государственного экологического контроля, информация от пострадавших коммерческих предприятий и т.д., передается для экспертного анализа. Эти этапы сопровождаются сотрудничеством между различными экспертными подразделениями, в частности с привлечением специалистов из международных организаций, которые могут осуществлять независимые расследования. Результаты экспертизы вносятся в материалы уголовного производства, на основании которых правоохранительные органы смогут выдвигать обвинения ответственным за это преступление - рассказали в КНИИСЭ.

В частности, по факту подрыва Каховской ГЭС проводится ряд исследований по разным направлениям.

«Экспертиза в части взрывотехнических исследований сейчас завершена. Мы точно можем сказать как происходили взрывы, где были установлены взрывные устройства, каким образом были проведены подрывы», - напомнили эксперты.

В то же время, по их словам, инженерно-экологические экспертизы сейчас продолжаются, как и работа по установлению последствий от подрыва российскими военными Каховской гидроэлектростанции.

Ситуация осложнена огромными массивами информации для анализа и системным продолжением назначения соответствующих исследований по факту этой трагедии, ведь ситуация меняется и возникают новые обстоятельства. Например, подрыв Каховской ГЭС привел к стремительному обмелению водохранилища и массовому мору рыбы в Марьянском Зеленодольской громаде. Решаются вопросы относительно последствий в контексте биоресурсов, ущерба, нанесенного рыбному хозяйству, а также какой период времени нужен для восстановления экологического равновесия. Так что в целом исследование очень сложное и требует больших усилий - рассказали в КНИИСЭ.

К работе над экспертизой привлечено большое количество основных фундаментальных институтов Украины: Академия наук Украины и ее институты, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерство развития общин, Министерство энергетики, ГСЧС, Министерство здравоохранения и тому подобное.

Все они совместно с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз формируют доказательства для подачи Украиной иска против России в Международный уголовный суд по факту экоцида против Украины.

«Заранее можем сказать, что факты экоцида у нас уже установлены», - отметили эксперты.

В целом КНИИСЭ сотрудничает с международными организациями, в том числе и с Международным уголовным судом. Такое сотрудничество важно в контексте расследования военных преступлений, преступлений против человечности и других серьезных международных правонарушений, совершенных во время российской агрессии против Украины.