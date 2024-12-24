Кабмин упростил бюрократические процедуры для восстановления ГЭС
Киев • УНН
Правительство утвердило экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных российскими обстрелами. Проектирование и строительство объектов будет происходить без получения градостроительных условий и других разрешений.
Кабинет министров утвердил экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных обстрелами РФ. В частности, проектирование и строительство объектов гидроэнергетики будут происходить без получения градостроительных условий, без исследований объектов археологического наследия, получения отчета о результатах экспертизы проекта строительства и тому подобное.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Согласовано предложение Министерства энергетики и частного акционерного общества «Укргидроэнерго» по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по восстановлению разрушенных или поврежденных в результате вооруженной агрессии российской федерации объектов гидроэнергетики критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора частного акционерного общества «Укргидроэнерго
Он отметил, что Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта, который позволит оптимизировать сроки по выполнению работ по восстановлению разрушенных или поврежденных в результате обстрелов рф объектов гидроэнергетики.
В соответствии с порядком, с целью оптимизации сроков выполнения работ по восстановлению разрушенных или поврежденных объектов гидроэнергетики проектно-изыскательские и строительные работы могут выполняться одновременно.
Проектирование и строительство объектов гидроэнергетики будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, без исследований объектов археологического наследия, получения отчета о результатах экспертизы проекта строительства, получения права на выполнение строительных работ, без согласования с Госводагентством и Госгеонедрами, без использования Единой государственной электронной системы в сфере строительства и оформления прав на объекты культурного наследия.
Напомним,
«Укргидроэнерго» разработало проект временного гидроэлектрокомплекса на месте разрушенной Каховской гидроэлектростанции, предусматривающий осушение водохранилища, демонтаж поврежденной станции и, в конечном итоге, восстановление новой станции в течение примерно 7,5-8 лет.