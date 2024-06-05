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Розроблено проєкт тимчасового гідровузла на місці Каховської ГЕС – Укргідроенерго

Розроблено проєкт тимчасового гідровузла на місці Каховської ГЕС – Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 14537 перегляди

"Укргідроенерго" розробило проект тимчасового гідроелектрокомплексу на місці зруйнованої Каховської гідроелектростанції, що передбачає осушення водосховища, демонтаж пошкодженої станції і, в кінцевому підсумку, відновлення нової станції протягом приблизно 7,5-8 років.

Укргідроенерго розробило проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної рф Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Після підриву було рішення Ставки та уряду, що потрібно буде як найшвидше прийняти проєктні рішення щодо відновлення не станції, а хоча б тимчасового огородження та з’єднання правого та лівого берега й зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти є. Вони вже готові щодо реалізації тимчасових гідроспоруд з верхньої та нижнього рівня водосховища для того, щоб можна було осушити те місце, де була підірвана станція, провести експертизу, демонтувати, а потім вже розпочати будівництво

 - розповів Сирота.

За його словами, на всі ці заходи виділили два роки, а потім 5,5-6 років для того, щоб відбудувати нову станцію.

Тому перший етап є виконаний і ми чекаємо деокупації, як тільки відбудеться деокупація ми будемо готові приступити до цих робіт

- зазначив Сирота.

Доповнення

В січні 2024 року тоді ще віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, коментуючи дискусію навколо необхідності відбудови Каховської ГЕС, заявляв, що в певному вигляді дамба точно потрібна.

У вересні заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба  заявляв, що йдуть експертні дебати щодо необхідності відновлення Каховського водосховища у тому обсягу, у якому воно раніше було. 

Раніше доктор географічних наук Ігор Пилипенко повідомляв, що основними причинами відновлення Каховської ГЕСє необхідність у забезпеченні енергетикою, ядерна безпека та питання сполучення між населеними пунктами.

У липні 2023 року уряд погодив експериментальний проєкт відновлення Каховського водосховища та ГЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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