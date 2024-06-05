Розроблено проєкт тимчасового гідровузла на місці Каховської ГЕС – Укргідроенерго

Укргідроенерго розробило проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної рф Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Після підриву було рішення Ставки та уряду, що потрібно буде як найшвидше прийняти проєктні рішення щодо відновлення не станції, а хоча б тимчасового огородження та з’єднання правого та лівого берега й зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти є. Вони вже готові щодо реалізації тимчасових гідроспоруд з верхньої та нижнього рівня водосховища для того, щоб можна було осушити те місце, де була підірвана станція, провести експертизу, демонтувати, а потім вже розпочати будівництво