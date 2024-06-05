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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС - Укргидроэнерго

Разработан проект временного гидроузла на месте Каховской ГЭС - Укргидроэнерго

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 12:20  •  6071 просмотра

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"Укргидроэнерго" разработало проект временного гидроэлектро комплекса на месте разрушенной Каховской гидроэлектростанции, предусматривающий осушение водохранилища, демонтаж поврежденной станции и, в конечном итоге, восстановление новой станции в течение примерно 7,5-8 лет.

Укргидроэнерго разработало проект временного гидроузла на месте уничтоженной рф Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

После подрыва было решение Ставки и правительства, что нужно будет как можно быстрее принять проектные решения по восстановлению не станции, а хотя бы временного ограждения и соединения правого и левого берега и остановить срабатывание водохранилища. Они уже готовы по реализации временных гидросооружений с верхнего и нижнего уровня водохранилища для того, чтобы можно было осушить то место, где была взорвана станция, провести экспертизу, демонтировать, а потом уже начать строительство

 - рассказал Сирота.

По его словам, на все эти мероприятия выделили два года, а затем 5,5-6 лет для того, чтобы отстроить новую станцию.

Поэтому первый этап выполнен и мы ждем деоккупации, как только произойдет деоккупация мы будем готовы приступить к этим работам

- отметил Сирота.

Дополнение

В январе 2024 года тогда еще вице-премьер - министр по восстановлению-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комментируя дискуссию вокруг необходимости восстановления Каховской ГЭС, заявлял, что в определенном виде дамба точно нужна.

В сентябре заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба  заявлял, что идут экспертные дебаты о необходимости восстановления Каховского водохранилища в том объеме, в котором оно раньше было. 

Ранее доктор географических наук Игорь Пилипенко сообщал, что основными причинами восстановления Каховской ГЭСявляются необходимость в обеспечении энергетикой, ядерная безопасность и вопросы сообщения между населенными пунктами.

В июле 2023 года правительство согласовало экспериментальный проект восстановления Каховского водохранилища и ГЭС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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