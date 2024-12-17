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Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины: почему она важна

Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека на оккупированных территориях Украины: почему она важна

Киев  •  УНН

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Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержала 81 страна, впервые официально признав действия россии "захватнической войной".

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", передает УНН.

Резолюцию поддержала 81 страна, "против" выступило 14 стран, еще 80 - "воздержались".

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По данным МИД Украины, документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных рф территориях Украины, что обеспечивает усиленный мониторинг со стороны ООН и международного сообщества ко всем преступлениям и грубым нарушениям, которые совершает российская оккупационная власть против местных людей на этих территориях.

Генеральная Ассамблея в очередной раз подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и непризнание любых изменений статуса украинских территорий. В этой связи, Генассамблея ООН требует от российской федерации немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Важно, что этот документ стал первой резолюцией ООН, в котором Генеральная Ассамблея называет агрессию рф против Украины "захватнической войной рф против Украины" (англ. "War of aggression against Ukraine").

Принятие документа свидетельствует о том, что международное сообщество однозначно осуждает преступления российских оккупантов, а каждый акт насилия и нарушения прав человека получит надлежащую оценку и наказание.

Среди ключевых положений резолюции в частности осуждение продолжающегося пренебрежения россией нормами международного права в области прав человека и международным гуманитарным правом, незаконного содержания под стражей гражданских украинских граждан, применение пыток и истязаний, дискриминация жителей временно оккупированных территорий.

Субстантивной новеллой нынешнего документа является положение с осуждением Генассамблеей ООН пыток и других форм жестокого обращения с украинскими военнопленными, включая сексуальное насилие, и призыв к рф предоставить доступ международным гуманитарным мандатам, включая МККК, к местам их содержания, обеспечить предоставление надлежащей медицинской помощи и полный обмен всех военнопленных.

Резолюция также направлена на защиту и возвращение депортированных детей: ГА ООН призывает рф прекратить депортацию украинских детей и предоставить исчерпывающую информацию соответствующим агентствам ООН и международным организациям со списком всех депортированных украинских детей, включая тех, чей статус был изменен, кто был усыновлен или передан на попечение приемных родителей, а также принять все необходимые меры для безопасного возвращения этих детей на Родину.

ГА ООН напоминает о решении Генерального секретаря ООН второй год подряд включить вооруженные силы рф и аффилированные с ними вооруженные формирования на временно оккупированных территориях в т.н. "список позора" в ежегодном докладе "Дети и вооруженные конфликты" за убийства детей и атаки против школ и больниц в Украине.

Резолюция отмечает, что российская федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за катастрофические последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики, сельского хозяйства и экологии региона, и осуждает блокирование рф гуманитарного доступа ООН к пострадавшим. Также подчеркивается недопустимость атак против украинской портовой инфраструктуры, блокады портов и угроз гражданским и торговым судам, которые подрывают глобальную продовольственную безопасность.

"Выражаем благодарность международному сообществу за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Четкая позиция Генеральной Ассамблеи ООН и стран-членов Организации является важным шагом к восстановлению уважения к международному праву, привлечению россии к ответственности за все совершенные преступления.

Призываем все государства-члены ООН продолжать оказывать давление на государство-агрессора ради восстановления справедливости и устойчивого мира в Украине и мире в целом. Возвращение к верховенству права и уважения к основным свободам будет способствовать укреплению европейской и глобальной безопасности, предотвратит повторение подобных преступлений в будущем", - добавили в МИД.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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