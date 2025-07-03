Более 20 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса: Кравченко сообщил о результатах аудита и трех путях дальнейших действий

Аудит уголовных дел, связанных с бизнесом, выявил серьезные расхождения с официальной статистикой: вместо заявленных 6249 - более 20 тысяч производств. Все они требуют пересмотра, что может завершиться одним из трех сценариев - от закрытия дел до передачи их в суд. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

Детали

Бизнес. Многие вопросы до сих пор остаются открытыми. Закончили количественный аудит уголовных производств, которые прямо или косвенно касаются субъектов хозяйствования. И здесь есть проблемы. Последние данные дашборда - это 6249 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования, оказались в разы меньше реальных данных аудита, которые составляют более 20 тыс. производств. И все они подлежат проверке - написал Кравченко.

Он подчеркнул, что результатом проверок будет один из трех путей, в частности производства, которые годами не расследовались и не содержат объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления, будут непременно закрыты в разумные сроки по ст. 284 УПК Украины.

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Второй путь - в уголовных производствах, в которых еще не собрано достаточных доказательств для принятия законного решения, будут назначены необходимые экспертизы для установления истины, результаты которых и определят судьбу этих производств.

"В то же время законный бизнес будет избавлен от неправомерного давления и вмешательства в их хозяйственную деятельность. Многочисленные безосновательные обыски, вызовы на допросы для якобы установления обстоятельств, которые уже были установлены, будут остановлены. Каждая экспертиза, предоставленная стороной защиты, будет тщательно исследована и проверена в рамках расследования. Обращаются также и к бизнесу – ведите открытую коммуникацию с правоохранительными органами. Предоставляйте свои доказательства, которые непременно будут учтены.

Если экспертизы не подтвердят наличие проверяемых обстоятельств, мы принимаем решение по 284 УПК Украины, то есть, закрываем производство и бизнес работает с чистой совестью. В случае если экспертиза подтвердила позицию следствия - действуем по закону: заканчиваем расследование и передаем дело в суд", - добавил Кравченко.

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Третий путь, по его словам, - уголовные производства, в которых уже есть выводы экспертиз или лицам сообщено о подозрении, будут переданы в суд.

Вы испытываете недоверие, сомневаетесь относительно проведенных экспертиз, которые подтвердили позицию следствия или прокурора? Никаких проблем, состязательность сторон в уголовном процессе гарантирована законодательством. Но подчеркну: следствие – не соревнование экспертиз. В уголовном производстве экспертизы играют весомую роль, но не являются исключительным основанием. Ключевыми являются законность, качество и количество собранных доказательств в процессе досудебного следствия - резюмировал Генпрокурор.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о реорганизации Департамента уголовной политики и защиты инвестиций Офиса генпрокурора, который должен был играть ключевую роль в обеспечении прав для инвесторов и бизнеса, но не оправдал ожиданий.