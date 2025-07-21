Суд отправил под стражу работника прокуратуры, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП в Киеве

Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному, который сбил женщину на улице Большой Васильковской в Киеве, передает корреспондент УНН.

Детали

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры сроком на 60 дней - до 17 сентября.

Обвинение в суде поддерживал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который призвал применить в отношении Молочного меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Сторона защиты вместе с подозреваемым не возражала против применения меры пресечения, однако настаивала на более мягкой мере пресечения - круглосуточный домашний арест.

Напомним

В Киеве в субботу, 19 июля 2025 года произошло ДТП с пострадавшей, виновником которого является сотрудник прокуратуры столицы. Автомобиль двигался с превышением скорости, выскочил на пешеходный участок, где сбил женщину. Водитель пытался скрыться с места происшествия, оставив авто. Позже женщина умерла в больнице.

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, за рулем находился Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела. На видео, которое выложил руководитель ведомства, видно, что за полчаса до начала комендантского часа по улице Большой Васильковской в Голосеевском районе Киева мчится черный автомобиль. Причем мчится он против направления движения автомобилей - это улица с односторонним движением, то есть Андрей Молочный ехал по встречной полосе на немалой скорости.