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Главный комитет рассмотрит законопроект по НАБУ и САП завтра, антикоррупционный уже поддержал - нардепы

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Главный парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности 30 июля рассмотрит президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Комитет по вопросам антикоррупционной политики уже поддержал этот документ единогласно.

Главный комитет рассмотрит законопроект по НАБУ и САП завтра, антикоррупционный уже поддержал - нардепы

Президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП 30 июля рассмотрит главный для документа парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а комитет по вопросам антикоррупционной политики сегодня его поддержал, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

Журналисту УНН глава подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности, народный депутат Юлия Яцык подтвердила, что завтра комитет рассмотрит президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что комитет по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит законопроект от Президента и альтернативные к нему о возвращении полномочий НАБУ и САП завтра в 13:00.

Железняк также сообщил, что комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал принятие законопроекта №13533.

"Антикоррупционный комитет поддержал принятие законопроекта №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. Единогласно", - написал Железняк.

По его словам, во время рассмотрения НАБУ подтвердило, что нет замечаний к этому законопроекту.

Нардеп добавил, что здесь главный комитет именно правоохранительный, не антикоррупционный.

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Контекст

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что парламент собирают на заседание 31 июля для рассмотрения неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина
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