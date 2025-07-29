Законопроєкт про НАБУ та САП: Стефанчук висловився щодо підтримки нардепами президентської ініціативи

$41.800.02
48.700.28
ukenru
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
20:14 • 4378 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
19:02 • 12304 перегляди
Загрози для населення немає: у МВС запевнили, що рівень радіації в Запоріжжі перебуває в межах норми
17:50 • 17718 перегляди
До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
17:22 • 26351 перегляди
В Україні розширять програму "Контракт 18-24" для залучення мотивованих людей до роботи з дронами - Зеленський
Ексклюзив
29 липня, 14:15 • 37030 перегляди
9,5 мільйона і законодавчий супровід: що пов'язує Кузьміних із фармгігантом "Дарниця"?
Ексклюзив
29 липня, 12:17 • 60351 перегляди
Малі фармвиробники проти заборони маркетингу: немає шансів на конкуренцію
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 134092 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
29 липня, 09:21 • 56490 перегляди
Монети у 10 копійок можуть прибрати з обігу: НБУ пояснило деталі
Ексклюзив
29 липня, 08:00 • 69747 перегляди
Після підриву росіянами Каховської ГЕС в Україні відновилися умови для нашестя сарани - еколог
29 липня, 06:30 • 180660 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
94%
743мм
Популярнi новини
білорусь прискорює виробництво безпілотників та електроніки подвійного призначення - СЗР29 липня, 12:13 • 4484 перегляди
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити29 липня, 12:38 • 103382 перегляди
Оззі Осборна поховають у рідному Бірмінгемі 30 липня29 липня, 13:14 • 4576 перегляди
У 118-й ОМБр відповіли, чи відчувають тиск рф на Запоріжжі 29 липня, 13:37 • 11230 перегляди
Плутанина і питання: Білий дім та ЄК опублікували суперечливі версії торговельної угоди - Рolitico29 липня, 15:51 • 19356 перегляди
Публікації
Посівний календар на серпень: коли найкраще садити29 липня, 12:38 • 103526 перегляди
Первинка vs вторинка: як змінився ринок нерухомості в Україні у 2025 році
Ексклюзив
29 липня, 11:49 • 134092 перегляди
Магнітні бурі у серпні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 липня, 06:30 • 180660 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 230410 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 191863 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Північна Корея
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 136187 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 188136 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 122612 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 117745 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 110300 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервіс)
Airbus A320 серії

Законопроєкт про НАБУ та САП: Стефанчук висловився щодо підтримки нардепами президентської ініціативи

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Голова ВР Руслан Стефанчук очікує ухвалення законопроєкту про НАБУ та САП. Також 31 липня Рада може розглянути зміни до держбюджету-2025 для фінансування ЗСУ.

Законопроєкт про НАБУ та САП: Стефанчук висловився щодо підтримки нардепами президентської ініціативи

Голова Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук розраховує, що український парламент ухвалить президентський законопроєкт про підвищення ефективності НАБУ та САП у першому читанні та в цілому. Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.

Деталі

"Я думаю, що після усіх розмов, які ми провели з народними депутатами, після того, як ця ініціатива від президента України надійшла і вона має певний баланс… і в суспільстві, і у владі, я розраховую, що цей законопроєкт також буде підтримано в українському парламенті за основу і в цілому" - сказав спікер.

Також, за його словами, ВР 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, пов'язані з фінансуванням Збройних сил України.

Можливо, в цей же день ми будемо розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік. ... Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру

-сказав Стефанчук.

Крім того, він повторив власну думку про те, що під час воєнного стану вибори в Україні провести неможливо.

"Я вже декілька разів про це говорив, під час воєнного стану вибори в Україні відповідно до законодавства не можуть бути проведені", - підкреслив голова ВР.

Нагадаємо

Верховна Рада 31 липня розгляне законопроєкти щодо НАБУ та САП, включаючи президентський №13533. Цей документ має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій та усунути російський вплив.

Чи є ризики для євроінтеграції України через ситуацію із НАБУ та САП: відповідь Зеленського25.07.25, 11:25 • 4723 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9