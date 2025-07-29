Законопроєкт про НАБУ та САП: Стефанчук висловився щодо підтримки нардепами президентської ініціативи

Голова Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук розраховує, що український парламент ухвалить президентський законопроєкт про підвищення ефективності НАБУ та САП у першому читанні та в цілому. Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.

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"Я думаю, що після усіх розмов, які ми провели з народними депутатами, після того, як ця ініціатива від президента України надійшла і вона має певний баланс… і в суспільстві, і у владі, я розраховую, що цей законопроєкт також буде підтримано в українському парламенті за основу і в цілому" - сказав спікер.

Також, за його словами, ВР 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, пов'язані з фінансуванням Збройних сил України.

Можливо, в цей же день ми будемо розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік. ... Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру -сказав Стефанчук.

Крім того, він повторив власну думку про те, що під час воєнного стану вибори в Україні провести неможливо.

"Я вже декілька разів про це говорив, під час воєнного стану вибори в Україні відповідно до законодавства не можуть бути проведені", - підкреслив голова ВР.

Нагадаємо

Верховна Рада 31 липня розгляне законопроєкти щодо НАБУ та САП, включаючи президентський №13533. Цей документ має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій та усунути російський вплив.

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