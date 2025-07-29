Законопроект о НАБУ и САП: Стефанчук высказался о поддержке нардепами президентской инициативы

Председатель Верховной Рады (ВР) Руслан Стефанчук рассчитывает, что украинский парламент примет президентский законопроект о повышении эффективности НАБУ и САП в первом чтении и в целом. Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает УНН.

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"Я думаю, что после всех разговоров, которые мы провели с народными депутатами, после того, как эта инициатива от президента Украины поступила и она имеет определенный баланс… и в обществе, и во власти, я рассчитываю, что этот законопроект также будет поддержан в украинском парламенте за основу и в целом" - сказал спикер.

Также, по его словам, ВР 31 июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, связанные с финансированием Вооруженных сил Украины.

Возможно, в этот же день мы будем рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год. ... Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и на приближение устойчивого и справедливого мира -сказал Стефанчук.

Кроме того, он повторил собственное мнение о том, что во время военного положения выборы в Украине провести невозможно.

"Я уже несколько раз об этом говорил, во время военного положения выборы в Украине в соответствии с законодательством не могут быть проведены", - подчеркнул глава ВР.

Напомним

Верховная Рада 31 июля рассмотрит законопроекты по НАБУ и САП, включая президентский №13533. Этот документ должен обеспечить независимость антикоррупционных институтов и устранить российское влияние.