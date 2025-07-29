Законопроект о НАБУ и САП: Стефанчук высказался о поддержке нардепами президентской инициативы

$41.800.02
48.700.28
ukenru
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
20:14 • 3708 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
19:02 • 11316 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
17:22 • 25657 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 36438 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 60052 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 133369 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
29 июля, 09:21 • 56431 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил детали
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 69675 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 180097 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 66181 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
94%
743мм
Популярные новости
беларусь ускоряет производство беспилотников и электроники двойного назначения - СВР29 июля, 12:13 • 3454 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 102442 просмотра
Оззи Осборна похоронят в родном Бирмингеме 30 июля29 июля, 13:14 • 3618 просмотра
В 118-й ОМБр ответили, чувствуют ли давление РФ на Запорожье29 июля, 13:37 • 10759 просмотра
Путаница и вопросы: Белый дом и ЕК опубликовали противоречивые версии торгового соглашения - Politico15:51 • 18873 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажать29 июля, 12:38 • 102536 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 году
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 133369 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 180097 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 229908 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28 июля, 13:41 • 191363 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Северная Корея
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 135889 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 187843 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 122332 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 117494 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 110057 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Х-101
Дія (сервис)
Серия Airbus A320

Законопроект о НАБУ и САП: Стефанчук высказался о поддержке нардепами президентской инициативы

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Председатель ВР Руслан Стефанчук ожидает принятия законопроекта о НАБУ и САП. Также 31 июля Рада может рассмотреть изменения в госбюджет-2025 для финансирования ВСУ.

Законопроект о НАБУ и САП: Стефанчук высказался о поддержке нардепами президентской инициативы

Председатель Верховной Рады (ВР) Руслан Стефанчук рассчитывает, что украинский парламент примет президентский законопроект о повышении эффективности НАБУ и САП в первом чтении и в целом. Об этом он заявил в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Детали

"Я думаю, что после всех разговоров, которые мы провели с народными депутатами, после того, как эта инициатива от президента Украины поступила и она имеет определенный баланс… и в обществе, и во власти, я рассчитываю, что этот законопроект также будет поддержан в украинском парламенте за основу и в целом" - сказал спикер.

Также, по его словам, ВР 31 июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, связанные с финансированием Вооруженных сил Украины.

Возможно, в этот же день мы будем рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год. ... Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и на приближение устойчивого и справедливого мира

-сказал Стефанчук.

Кроме того, он повторил собственное мнение о том, что во время военного положения выборы в Украине провести невозможно.

"Я уже несколько раз об этом говорил, во время военного положения выборы в Украине в соответствии с законодательством не могут быть проведены", - подчеркнул глава ВР.

Напомним

Верховная Рада 31 июля рассмотрит законопроекты по НАБУ и САП, включая президентский №13533. Этот документ должен обеспечить независимость антикоррупционных институтов и устранить российское влияние.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9