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Рада 31 липня першим питанням розгляне закони щодо НАБУ і САП - нардеп

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Верховна Рада 31 липня розгляне законопроєкти щодо НАБУ та САП, включаючи президентський №13533. Цей документ має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій та усунути російський вплив.

Рада 31 липня першим питанням розгляне закони щодо НАБУ і САП - нардеп

Верховна Рада у четвер, 31 липня, першим питанням розгляне закони щодо НАБУ і САП. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Депутатам розіслали порядок денний на 31 липня, де першим питанням стоїть закон про повернення незалежності НАБУ та САП 

- повідомив Железняк.

Зокрема, першими планується розгляд законопроєкту №13533, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, а також ще 4 альтернативних до нього.

Доповнення

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП22.07.25, 23:25 • 111599 переглядiв

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

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24 липня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

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Голова ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що парламент збирають на засідання 31 липня для розгляду невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.

Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук25.07.25, 12:03 • 93109 переглядiв

Нагадаємо

Президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП 30 липня розгляне головний для документа парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, а комітет з питань антикорупційної політики сьогодні його підтримав.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна
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