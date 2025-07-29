Рада 31 липня першим питанням розгляне закони щодо НАБУ і САП - нардеп

Верховна Рада у четвер, 31 липня, першим питанням розгляне закони щодо НАБУ і САП. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Депутатам розіслали порядок денний на 31 липня, де першим питанням стоїть закон про повернення незалежності НАБУ та САП - повідомив Железняк.

Зокрема, першими планується розгляд законопроєкту №13533, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, а також ще 4 альтернативних до нього.

Доповнення

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”

24 липня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що парламент збирають на засідання 31 липня для розгляду невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.

Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук

Нагадаємо

Президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП 30 липня розгляне головний для документа парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, а комітет з питань антикорупційної політики сьогодні його підтримав.