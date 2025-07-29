Рада 31 июля первым вопросом рассмотрит законы о НАБУ и САП - нардеп

Верховная Рада в четверг, 31 июля, первым вопросом рассмотрит законы относительно НАБУ и САП. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Депутатам разослали повестку дня на 31 июля, где первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП - сообщил Железняк.

В частности, первыми планируется рассмотрение законопроекта №13533, поданного Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также еще 4 альтернативных к нему.

Дополнение

22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Зеленский подписал закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"

24 июля Зеленский внес в ВР законопроект по усилению полномочий НАБУ и САП.

Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что парламент собирают на заседание 31 июля для рассмотрения неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.

Рада соберется 31 июля для рассмотрения законопроекта о НАБУ и САП - Стефанчук

Напомним

Президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП 30 июля рассмотрит главный для документа парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а комитет по вопросам антикоррупционной политики сегодня его поддержал.