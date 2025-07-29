Рада 31 июля первым вопросом рассмотрит законы о НАБУ и САП - нардеп
Киев • УНН
Верховная Рада 31 июля рассмотрит законопроекты о НАБУ и САП, включая президентский №13533. Этот документ должен обеспечить независимость антикоррупционных институций и устранить российское влияние.
Верховная Рада в четверг, 31 июля, первым вопросом рассмотрит законы относительно НАБУ и САП. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Депутатам разослали повестку дня на 31 июля, где первым вопросом стоит закон о возвращении независимости НАБУ и САП
В частности, первыми планируется рассмотрение законопроекта №13533, поданного Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также еще 4 альтернативных к нему.
Дополнение
22 июля Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.
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Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.
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24 июля Зеленский внес в ВР законопроект по усилению полномочий НАБУ и САП.
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Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что парламент собирают на заседание 31 июля для рассмотрения неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.
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Напомним
Президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП 30 июля рассмотрит главный для документа парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности, а комитет по вопросам антикоррупционной политики сегодня его поддержал.