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Нью-Йорк Таймс

Главный комитет поддержал президентский законопроект по НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал ВР принять президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП. Офис Генпрокурора полностью поддерживает этот законопроект.

Главный комитет поддержал президентский законопроект по НАБУ и САП

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП, передает УНН

Детали

Решение о рекомендации ВР принять законопроект за основу и в целом поддержали 19 нардепов.

Заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Хоменко на заседании комитета подчеркнул, что  Офис Генпрокурора полностью поддерживает президентский законопроект по восстановлению процессуальной независимости САП.

Во время заседания комитета глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что будет голосовать только за свой альтернативный законопроект.

Вчера, 29 июля комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №13533.

Законопроект о НАБУ и САП: Стефанчук высказался о поддержке нардепами президентской инициативы29.07.25, 23:58 • 3806 просмотров

Контекст

22 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект по усилению полномочий НАБУ и САП.

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщал, что ВР собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.

Анна Мурашко

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Юлия Тимошенко
Генеральный прокурор Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина