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Законопроєкт про посиленення повноважень НАБУ та САП: в G7 відреагували

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Посли G7 вітають зобов'язання Президента України Володимира Зеленського швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Вони очікують на швидке прийняття Верховною Радою закону, поданого Зеленським, який є ключовим для реформ та інтеграції до ЄС.

Законопроєкт про посиленення повноважень НАБУ та САП: в G7 відреагували

Посли G7 вітають зобов'язання Президента України Володимира Зеленського швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів, зазначивши, що чекають на швидке прийняття закону Верховною Радою, який був поданий Зеленським. Про це йдеться в заяві G7 в соцмережі Х, передає УНН.

Посли G7 вітають зобов'язання Президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою українського суспільства, передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату. Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій та чекаємо на швидке прийняття закону Верховною Радою 

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Перед цим, 22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

Верховну Раду збирають на засідання 31 липня для розгляду у тому числі невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
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