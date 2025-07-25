Законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП: в G7 отреагировали

Послы G7 приветствуют обязательство Президента Украины Владимира Зеленского быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов, отметив, что ожидают скорейшего принятия Верховной Радой закона, который был подан Зеленским. Об этом говорится в заявлении G7 в соцсети Х, передает УНН.

Послы G7 приветствуют обязательство Президента быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов. Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий и ожидаем скорейшего принятия закона Верховной Радой - говорится в сообщении.

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24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Перед этим, 22 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский сообщил, что планирует подать в Верховную Раду новый законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка, что "не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институций будут". Этот документ должен был стать ответом на общественные запросы и учесть предложения руководителей правоохранительных органов.

Верховную Раду собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.